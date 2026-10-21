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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के महासमर से पहले अखिलेश को फिर आई आजम की याद, 349 दिन बाद होगी मुलाकात

UP के महासमर से पहले अखिलेश को फिर आई आजम की याद, 349 दिन बाद होगी मुलाकात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को रामपुर आएंगे, जहां वो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच करीब 350 दिन बाद मुलाकात होगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Oct 2026 11:41 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे. जहां वो जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात करेंगे और फिर उनके परिवार से मिलने उनके घर भी जाएंगे. सपा मुखिया करीब 350 दिन बाद आजम खान से मुलाकात करेंगे. जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

सपा मुखिया अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाक़ात को लेकर कई तरह के क़यास लगने शुरू हो गए हैं. सपा मुखिया करीब 350 दिन बाद आजम खान से मिलेंगे. इससे पहले वो बीते साल 2025 में 7 नवंबर को लखनऊ में अपने आवास पर मिले थे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर आजम परिवार को गलत केसों में फंसाने का आरोप लगाया था.

सपा मुखिया कल आजम खान से करेंगे मुलाक़ात

आजम खान लगातार अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं, इसके साथ ही पार्टी में उनकी उपेक्षा किए जाने को लेकर भी कई तरह से सवाल उठ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ 2027 के चुनाव से पहले प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है. AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अक्रामक अंदाज़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. बीते दिनों रामपुर में एक बड़ी जनसभा की थी. 

बता दें कि सपा नेता आजम खान रामपुर की जिला जेल में बंद हैं. उनका रामपुर व आसपास के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा-खासा प्रभाव माना जाता है. यूपी में लंबे समय से मुस्लिम वोटर सपा के साथ रहे हैं लेकिन, असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद से मुस्लिम वोटबैंक में बिखराव का खतरा बढ़ गया है. अखिलेश यादव इस खतरे को भली भांति समझते हैं, ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे. 

सपा मुखिया जानते हैं कि आजम खान को साधे बिना मुस्लिम वोटरों पर पकड़ रखना मुश्किल होगा. इस मुलाक़ात को सपा की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. यूपी में करीब 20 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं, जिनका रामपुर, सहारनपुर, कैराना, सँभल, मेरठ, नगीना, बरेली और अमरोहा समेत कई जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है और मुस्लिम वोटर जीत-हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 21 Oct 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS AZam Khan Samajwadi Party
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