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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से मारपीट, दारोगा लाइन हाजिर

बाराबंकी में मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से मारपीट, दारोगा लाइन हाजिर

बाराबंकी में दारोगा बीके शर्मा द्वारा मूर्ती विसर्जन के दौरान मारपीट करने का मामला तूल पकड़ गया है. जिस पर एसपी ने लाइन हाजिर कर पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 21 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा-चिनहट मार्ग स्थित रेट नदी घाट पर दुर्गा प्रतिमा विसरजं के दौरान दारोगा बीके शर्मा द्वारा श्रधालुओं के साथ मारपीट की गयी थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद अब दारोगा को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए गए हैं.

एसपी रवीना त्यागी ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.उधर वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दू संगठनों ने दारोगा की हरकत पर नाराजगी जताई थी. कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरसल घाट पर मूर्ती विसर्जन चल रहा था, इस बीच पर वीडियो में दारोगा बीके शर्मा कुछ युवकों पर नाराज होते और उसके बाद उन्हें मारते दिख रहे हैं. उन्होंने कई युवकों के हाथ मारे और एक युवक पर लात भी चलाई. जबकि वीडियो बनाने वाला शख्स इस हरकत के लिए दारोगा को मना कर रहा है. इसके साथ ही महिला पुलिस कर्मी भी दारोगा को रोकती है, लेकिन वो रुकते नहीं.

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बजरंग दल ने इस पर ऐतराज जताया और दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. बजरंग दल पदाधिकारियों के मुताबिक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा.

एसपी ने किया लाइन हाजिर 

मामला तूल पकड़ते देख एसपी बाराबंकी रवीना त्यागी ने दारोगा को तत्काल लाइन हाजिर किया और सीओ सिटी संगम कुमार को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. एसपी के मुताबिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल वीडियो वायरल होने के चलते यह मामला अब तूल पकड चुका है, जिसमें हरकोई दारोगा की हरकत को गलत बता रहा है. अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच के बाद इस तरह के व्व्यव्हार पर दारोगा के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है ? करती है भी या नहीं ?

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 21 Oct 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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