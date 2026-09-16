'मस्जिद वहीं बनेगी, हम कोर्ट में..', सहारनपुर में इकरा हसन का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा हैं. समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सहारनपुर को दूसरा सँभल बनाना चाहते थे. मैं वादा करती हूं कि ये मस्जिद वहीं बनेगी और इंशाअल्लाह जरूर बनेगी.

सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर में आयोजित पीडीए कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है हिन्दू मुसलमान करने का. एक कहावत है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती और वो हांडी अब चढ़ नहीं रही है लेकिन, मस्जिदों को तोड़ कर उस मामले को तूल देने का काम किया जा रहा है."

'मौत तो एक दिन आनी ही है..', हत्या की साजिश पर बोले चंद्रशेखर आजाद

सहारनपुर में दंगा कराना चाहते थे- इकरा हसन

सपा सांसद ने कहा कि इनका इरादा सहारनपुर में दंगा भड़काने का था, सहारनपुर को दूसरा संभल बनाने का था और कुछ नहीं था. हमारी जब यहां सबसे बात हुई तो हमारे जो हिन्दू भाई हैं चाहे वो किसी भी जाति के हो सबको इस बात का दुख है कि किसी भी आस्था की जगह को इस तरह से तोड़ना नहीं चाहिए था. ये पाप है, ये जिन्होंने किया वो उनके सामने आएगा. इससे कोई भी हमारा हिन्दू भाई ख़ुश नहीं है.

इकरा हसन ने कहा कि ये मस्जिद आज की नहीं है सौ साल पुरानी थी. वहीं पर ये मस्जिद थी वहीं मंदिर भी है. ये एक ख़ूबसूरत जो भाईचारा था उसे तोड़ने का प्रयास था. लेकिन, मैं सहारनपुर की जनता धन्यवाद देना चाहती हूं कि सभी लोगों ने बहुत सब्र से काम लिया.

मस्जिद भी बनेगी और वहीं बनेगी

उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि मस्जिद भी बनेगी और ये जंग हम अदालत में भी जीतेंगे. क्योंकि हमारे कागज मजबूत हैं. बस संयम रखिए, धैर्य रखिए. बस तीन चार महीने की बात है उसके बाद किसी तरह से आपकी और हमारी मजबूती साथ ही है तो मैं कह सकती हूं कि हम यूपी में अपनी सरकार बना लेंगे.

बता दें कि बीते दिनों सहारनपुर कलेक्ट्रेट स्थित एक मस्जिद को जिला कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोज़र से ढहा दिया गया था. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये ज़मीन वक्फ की थी और सौ सालों से यहां पर बनी हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ने बिना मौका दिए उनकी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया.

‘ओवैसी CM बनेंगे तो क्या होगा?’ ओपी राजभर का सपा-कांग्रेस पर तंज



