‘ओवैसी CM बनेंगे तो क्या होगा?’ ओपी राजभर का सपा-कांग्रेस पर तंज

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो चुकी हैं. सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा गठबंधन पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी जी कहें कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा ? क्या वे मानेंगे ? क्या कोई मानेगा ? गठबंधन कैसे बनेगा ?

आगे बोले कि कांग्रेस कहती है कि उसे 200 सीटें चाहिए, जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि वे 300 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे. हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें बेकार हैं.

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बीजेपी के पास सबसे बड़ा जनाधार

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा जनाधार है और जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे प्रयास निरर्थक हैं. आज एनडीए के गठबंधन में जो चारों में पार्टियां हैं वो वोट दिलवाने की हिम्मत रखते हैं. जबकि बाकी जो गठबंधन हैं उनमें कोई भी दल ऐसा नहीं है जो आज एक भी पार्टी से मुकाबला कर सके. ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान आगामी गठबंधन को लेकर दिया है.

बीजेपी के साथ यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ ही संजय निषाद की निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोक दल सत्ता में भागीदार है.आगमी चुनाव में भी ये पार्टियां बीजेपी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगी.

ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर

यहां बता दें कि ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं.रोजाना अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टिप्पणी कर सपा पर निशाना साधते हैं. हालांकि उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन जैसा यूपी का सियासी तापमान है उसमें जल्द ही इस पर जवाब आने की उम्मीद है.

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