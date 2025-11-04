बिहार के बाद आज मंगलवार से यूपी में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं. जिसके तहत आज से बीएलओ घर-घऱ जाएंगे और लोगों को गणना प्रपत्र देंगे. इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाएगा ताकि फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम हटाए जा सकें.

यूपी के सभी इलाकों में आज से बीएलओ घर-घर पहुंचने लगेंगे और मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे. इस फॉर्म में सभी जानकारी भरकर इसकी दो प्रतियां वोटरों से ली जाएंगी. इनमें से एक प्रति बीएलओ के पास रहेगी जबकि दूसरी मतदाता को दी जाएगी.

आज से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

इस फॉर्म में वोटर का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम व राज्य की प्रविष्टियां पहले से भरी होंगी और फोटो भी छपा होगा. हालांकि अगर वोटर अपनी अपडेटेड तस्वीर लगाना चाहते है तो वो भी फॉर्म के साथ दिए जा सकते हैं.

इस फॉर्म में मतदाताओं के माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या की जानकारी देनी होंगी. अगर किसी परिवार में मतदाता उपस्थिति नहीं हो तो ऐसे में परिवार का कोई अन्य सदस्य या वो रिश्ते की जानकारी देते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है.

पहले चरण में किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आपका नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपका काम आसान हो जाएगा. ऐसे में आपको सिर्फ वोटर लिस्ट की वो कॉपी देनी होगी, जहां आपका नाम है. जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं होगा तो आयोग की ओर से नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद अपने दस्तावेज जमा करने होंगे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं. 9 दिसंबर को शुद्ध मतदाता सूची जारी होगी. 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक वोटर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकेंगे. 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक आपत्तियों की सुनवाई व निस्तारण होगा. 7 फरवरी 2026 को फ़ाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशित होगी.