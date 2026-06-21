सिद्धार्थनगर: मुंबई से लौटे युवक की बेरहमी से हत्या, बहन का बदला लेने के चलते रची साजिश, 3 गिरफ्तार
UP News In Hindi: सिद्धार्थनगर में 16 जून की रात छत पर सो रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक का आरोपी की बहने से प्रेम संबंध था, इसी संबंध में उसकी बहने ने आत्यहत्या की थी.
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 16 जून की रात मोहाना थाना क्षेत्र के पिपरहवा में एक युवक की बेरहमी से हुई हत्या की घटना का पर्दाफाश करते हुए सिद्धार्थनगर की एसओजी , सर्विलांस और थाना मोहाना की संयुक्त टीम ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए अलायकत्ल बरामद कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. पकड़े गए तीनों अभीयुक्त तिवारी लोध, रमेश लोध और आनंद लोध इसी गांव के निवासी हैं.
बताया जा रहा है कि मोहाना थाना क्षेत्र के पिपरहवा गांव में घर की छत पर सो रहे 22 वर्षीय मुकेश गुप्ता की कुछ लोगों ने 16 जून की रात निर्ममता से हत्या कर दी थी. घरवालों ने इस मामले में गांव के ही तीन लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी. पुलिस लगातार इन अभियुक्तों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी.
प्रेम संबंध में बहन के आत्महत्या के बाद से बना रहे थे योजना
इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर सीओ सदर विश्वजीत शौर्यान ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस लगातार इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी. 20 जुलाई की रात में एसओजी, सर्विलांस की सहायता से मोहाना पुलिस ने इस मामले में वांछित 43 वर्षीय तिवारी लोध, 42 वर्षी रमेश लोध और 20 वर्षीय आनंद लोध को मोहाना थाना क्षेत्र के मगरहिया मोड़ के पास गिरफ्तार किया है.
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक मुकेश गुप्ता का आनंद लोध की बहन से प्रेम संबंध था. उनके अनुसार, अक्टूबर 2025 में इसी संबंध के चलते आनंद की बहन पूजा ने आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद मुकेश गुप्ता कथित रूप से अपने घर से नेपाल चला गया और बाद में मुंबई में रहने लगा. आरोपियों का कहना है कि वे तभी से मुकेश की तलाश कर रहे थे और उसकी हत्या की योजना बना रहे थे.
राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर लौटी SIT, 6 दिन में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, क्या कुछ मिला?
मुंबई से लौटते ही आरोपियों ने रेकी
पुलिस के मुताबिक, 9 जून को मुकेश मुंबई से अपने घर लौटा, जिसकी जानकारी मिलने पर आनंद लोध, तिवारी लोध और रमेश लोध ने मिलकर उसकी रेकी शुरू कर दी. 20 जून को उन्हें पता चला कि मुकेश अपने घर की छत पर अकेला सो रहा है. इसके बाद आनंद लोध, जिसने पहले से एक गड़ासा खरीद रखा था, तिवारी लोध के साथ छत पर पहुंचा.
आरोप है कि तिवारी लोध ने मुकेश के पैर पकड़ लिए, जबकि आनंद लोध ने गड़ासे से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. पुलिस के अनुसार, मुकेश की मौत सुनिश्चित करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि उनका तीसरा साथी रमेश लोध बाहर निगरानी करता रहा. सीओ सदर ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय होगा यूपी, 1.42 करोड़ बच्चे एक साथ करेंगे योगा