ईरान और अमेरिका युद्ध के चलते देश में अभी भी गैस की किल्लत बनी हुई है. उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लोग गैस एजंसियों के बाहर रात-रात भर जाग कर गैस के सिलेंडर के मिलने का इंतजार कर रहे हैं. किसी के घर में शादी है, तो किसी के घर में खाना नहीं बना, लोग गैस एजंसियों के बाहर तीन-तीन दिन से रातें गुजार रहे हैं कि उन्हें गैस का सिलेंडर मिले जिससे घर में भूख से तड़प रहे बच्चों को खाना मिल सके.

ये हाल तब है जब लगातार प्रशासन गैस आपूर्ति का दावा भर रहा है. आलम ये है कि किसी के घर में शादी है तो उसे भी गैस मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है. एबीपी ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लिया हालातों का जायजा तो कई जगह स्थिति दावों के विपरीत मिली.

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रात गैस एजेंसी के बाहर गुजार रहे लोग

एबीपी न्यूज़ ने हकीकत जानने के लिए एजेंसी और गैस गोदामों के बाहर रियलिटी चेक किया. लोग कई कई दिन से गैस के लिए चक्कर लगा रहे हैं. यही नहीं कुछ तो लगातार दो से तीन रात भी गैस का इंतजार कर रहे हैं. गैस एजेंसी के बाहर बैठे नान बाबू बताते हैं कि उनकी लड़की की शादी है और वह तीन दिन से गैस के सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं. उनको गैस का सिलेंडर मिले और वह अपनी बेटी की शादी कर सकें. इसी तरह कई लोगों ने अपनी परेशानी को साझा किया.

आपूर्ति पर्याप्त होने का दावा

उधर जिला प्रशासन गैस की उपलब्धता की बात कर रहा है. अधिकारियों के मुताबिक लगातार मांग के अनुरूप गैस उपलब्ध करवाई जा रही है. रोजान मांग और वितरण का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है. अब सवाल ये उठ रहा अहै कि गर जिले में गैस उपलब्ध है, तो गैस एजेंसी के बाहर इस गर्मी में पूरी-पूरी रात गुजार रहे ये लोग आखिर कौन हैं?

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