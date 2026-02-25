हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी में अपराधी राज करते...', यौन शोषण के आरोप के बीच शंकराचार्य का बड़ा खुलासा?

'यूपी में अपराधी राज करते...', यौन शोषण के आरोप के बीच शंकराचार्य का बड़ा खुलासा?

Shankaracharya Avimukteshwaranand Controversy: शंकाराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो साधु संत नहीं बोल पा रहे हैं वह डरे हुए हैं, जब काल्पनिक कहानी बनानी है तो कुछ भी बनाया जा सकता है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Feb 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

शंकाराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत तेज है. अब इस मामले को लेकर शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज बुधवार (25 फरवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कई तरह की बातें कहीं, उन्होंने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो आरोप लगाया है जैसे ही वह झूठा सिद्ध होगा उनके ऊपर मुकदमा होगा.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो साधु संत नहीं बोल पा रहे हैं वह डरे हुए हैं. जब काल्पनिक कहानी बनानी है तो कुछ भी बनाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में अपराधी राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वही जांच करते हैं. इसके साथ ही शंकाराचार्य ने कहा कि मैंने अफजाल अंसारी की मौत पर पत्र नहीं लिखा, कोई हिस्ट्रीशीटर एक रात में संत कैसे बन जाता है क्या उसकी पोल नहीं खुलनी चाहिए?

हमने हर सरकार में सनातन विरोधी कार्यो के लिए आवाज उठाई- शंकराचार्य 

शंकराचार्य ने कहा कि हमने हर सरकार में सनातन विरोधी कार्यो के लिए आवाज उठाई है आंदोलन किया है. अब की बार भी उठाई, पिछली सरकार ने तो देर सवेर सुना लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आवाज नहीं सुना बल्कि आवाज को कुचलना का प्रयास किया. इनका स्वभाव ही अहंकार है, हमारे 4 मठ गिरा दोगे, हम धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे गुरु कहकर  गए हैं.

पुलिस की हर जांच के साथ हिस्ट्रीशीटर शिकायतकर्ता मौजूद- शंकराचार्य 

शंकराचार्य ने कहा प्रमाणित होता है पुलिस की हर जांच के साथ हिस्ट्रीशीटर शिकायतकर्ता मौजूद है. आशुतोष ब्रह्मचारी के सोशल मीडिया पोस्ट को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी के साथ जो फोटो थी वह उनके पोस्ट के माध्यम से प्रमाणित होती है, AI नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी अहिल्याबाई मूर्ति के मामले में AI जेनरेटेड होने का जिक्र करते हैं, पुलिस अधिकारी के साथ फोटो खुद इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की थी. 

उन्होंने कहा कि मठ में कोई रहस्य छुपाया नहीं गया है, सदा से ही लोगों के लिए खुल रहा है, छोटा सा हमारा मठ है, हम 150 लोग जिस तरह से यहां रहते हैं हम ही लोग जानते हैं. यहां कोई शीश महल नहीं है यहां कोई स्विमिंग पूल नहीं है. पूरे मठ पर लोग घूम चुके हैं, हमने पहले भी कहा है हमारे साथ जो लोग रहना चाहते हैं रह सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 25 Feb 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती UP NEWS Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में अपराधी राज करते...', यौन शोषण के आरोप के बीच शंकराचार्य का बड़ा खुलासा?
'यूपी में अपराधी राज करते...', यौन शोषण के आरोप के बीच शंकराचार्य का बड़ा खुलासा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंजीनियर मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्राधिकरण, डीएम और पुलिस सहित 6 विभागों को नोटिस
नोएडा इंजीनियर मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, प्राधिकरण, डीएम और पुलिस सहित 6 विभागों को नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BSNL डायरेक्टर के लिए शाही प्रोटोकॉल जारी करने वाले अधिकारी का तबादला, भेजा गया आंध्र प्रदेश
BSNL डायरेक्टर के लिए शाही प्रोटोकॉल जारी करने वाले अधिकारी का तबादला, भेजा गया आंध्र प्रदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में ट्यूशन गई छात्रा पर जानलेवा हमला, खेत में खून से लथपथ हालत में मिली, जांच शुरू
हापुड़ में ट्यूशन गई छात्रा पर जानलेवा हमला, खेत में खून से लथपथ हालत में मिली, जांच शुरू
Advertisement

वीडियोज

Operation Sindoor में मर जाते Pakistan PM Shehbaz Sharif! Trump ने कर दी पुष्टि! | ABPLIVE
PM Modi In Israel: पीएम मोदी के स्वागत में सजा यरुशलम, देखिएं भव्य तैयारियां | Netanyahu | Breaking
Odisha Vigilance Raid: भुवनेश्वर में विजिलेंस का महा-छापा! 4 करोड़ कैश देख अधिकारी भी दंग! |Breaking
Donlad Trump Speech: संसद में भावुक हुए डोनाल्ड ट्रंप!, 'अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया' |
PM Modi In Israel: 'प्रधानमंत्री Netanyahu के साथ बातचीत का इंतजार'- PM Modi | Breaking |ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
विश्व
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर दुनिया की निगाहें, सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया फ्लाइट मूवमेंट
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
बॉलीवुड
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा, इसमें शामिल नहीं रणबीर-आलिया-विक्की की फीस
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
ट्रेंडिंग
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
स्टेज पर जयमाला पहना रही दुल्हन को सिरफिरे ने मारी गोली, देखते रह गए घर वाले, रूह कंपा देना वाला वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
किस जाति से ताल्लुक रखते हैं Google से लेकर Youtube चलाने वाले CEO? होश उड़ा देगी हर किसी की डिटेल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget