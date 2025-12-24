बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ABP Live से बातचीत में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, अब तो उन्हें जलाया गया है. भारत की सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है इसलिए उनका मन बढ़ रहा है . जबकि भारत में इतनी शक्ति है कि भारत जब चाहेगा बांग्लादेश को जो कहेगा बांग्लादेश को वही करना पड़ेगा, लेकिन भारत कुछ कही नहीं पा रहा है.

बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटना पर शंकराचार्य ने भारत में शेख हसीना को शरण देने को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा की - बताईए, जब किसी को कहीं से निकाला गया है और उसको दूसरा शरण दे रहा है तो उसके खिलाफ नाराजगी होती है. तीन-चार दिन आपने शरण दे दिया होता लेकिन उसके बाद भी और इसी वजह से बांग्लादेश के लोगों ने सोचा कि भारत हिंदू देश है और इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसका मूल कारण शेख हसीना को भारत में शरण देना ही है और हम लोगों ने शुरू में ही कहा था. यह राजनीतिक भूल है . बांग्लादेश पर भारत को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

उस्मान हादी की हत्या की गहन जांच की मांग

वहीं भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया और दोनों देशों के बीच संबंधों में आई तीव्र गिरावट के बीच, बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की गहन जांच की मांग की. नयी दिल्ली ने यह कदम ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय में तलब किए जाने के कुछ घंटों बाद उठाया.

वर्मा को नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हुई 'अफसोसजनक घटनाओं' को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए तलब किया गया था. पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में हादी की हत्या कर दिए जाने के विरोध में यहां बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुए हैं. मामले से अवगत लोगों के अनुसार, यहां विदेश मंत्रालय (एमईए) में हामिदुल्लाह को बताया गया कि बांग्लादेश को हादी की हत्या की उचित जांच करनी चाहिए.