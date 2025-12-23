हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शामली: गर्लफ्रेंड के महंगे शौक बने चोरी की वजह, PHC से लाखों की चोरी में फिजियोथेरेपिस्ट गिरफ्तार

Shamli News: आरोपी डॉ आसिफ शामली के गांव भाजू में अपना फिजियोथैरेपी सेंटर चलाता था. पुलिस के मुताबिक उसके पास एक नहीं कई गर्लफ्रेंड हैं और उनके महंगे शौक ने उसे चोरी के रास्ते पर धकेल दिया.

By : पंकज प्रजापति | Updated at : 23 Dec 2025 08:26 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के शामली में थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में बीती 8 दिसंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट डॉ आसिफ व उसके साथी सचिन को गिरफ्तार किया है. आरोप ने गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी के पास चोरी का सामान व एक कार भी बरामद की है.

आरोपी फिजियोथैरेपिस्ट डॉ आसिफ शामली के गांव भाजू में अपना फिजियोथैरेपी सेंटर चलाता था. पुलिस के मुताबिक उसके पास एक नहीं कई गर्लफ्रेंड हैं और उनके महंगे शौक ने उसे चोरी के रास्ते पर धकेल दिया. सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में चोरी ने स्थानीय पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि डॉ आसिफ इस तरह के कारनामे भी कर सकता है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक आदर्शमंडी थाना क्षेत्र के कस्बा बनत से 8 दिसंबर की रात्रि को अज्ञात चोरों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने 9 दिसंबर को दर्ज की थी. शामली पुलिस ने सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉ आसिफ व  सहयोगी सचिन को गिरफ्तार किया है.

यह फिजियोथैरेपिस्ट शामली के गांव भाजू में अपना फिजियोथैरेपी सेंटर चलाता था. मंगलवार (23 दिसंबर) को पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बनात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चोरी हुआ लाखों का सामान बरामद कर लिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी के सहयोगी सचिन व घटना में प्रयुक्त की गई  क्विड कार को भी बरामद कर लिया है.

गर्लफ्रेंड और महंगे शौक की वजह से चोरी की

एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी युवक आसिफ है, जोकि फिजियोथैरेपिस्ट है और भाजु गांव में इसकी दुकान है, जहां पर यह प्रैक्टिस करता है. इसके पास कई गर्लफ्रेंड है उनके व अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए और अपने क्लीनिक पर उपचार का सामान बढ़ाने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने सभी चोरी किए गए सामान के साथ इसके सहयोगी सचिन को भी गिरफ्तार किया है. 

Published at : 23 Dec 2025 08:26 PM (IST)
