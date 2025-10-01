छाती पर 'आई लव मोहम्मद' हाथ में तिरंगा लेकर युवक ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शामली से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है बरेली में 'आई लव मोहम्मद' नाम को लेकर हुए बवाल के बाद अब शामली में भी एक युवक ने ऐसा ही प्रदर्शन किया था यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र व गांव कुडाना का है.

प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था शामली पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और प्रदर्शन व सड़क पर घूमने वाले युवक दिलशाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

सड़क पर उतरा युवक

दरअसल आपको बता दें दिलशाद नाम का युवक, जो कुडाना गांव का रहने वाला है. छाती पर बड़े अक्षरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखवाकर सड़कों पर उतर आया था. युवक हाथ में तिरंगा लेकर शहर और गांव के बीच घूम रहा था. उसके द्वारा रील बनाकर उस पर गाना लगाकर इंस्टाग्राम पर वायरल भी किया गया है.

अपनी छाती पर लिखवाए संदेश को लोगों को दिखा रहा था. बताया जा रहा है कि युवक ने यह प्रदर्शन बरेली में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद किया था. बता दें बरेली में 'आई लव मोहम्मद' लिखे जाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद और उपद्रव हुआ था. साथ ही वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए थे.

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

वहीं शामली पुलिस ने वीडियो के आधार पर वह समाज से भी निशिकांत संगल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है. वही शामली सीओ अमरदीप मौर्य का कहना है कि निशिकांत संगल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. युवक ने उनके साथ गाली गलौज की थी, जिसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी थी.

उनकी तहरीर परमुकदमा दर्ज कर आरोपी दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है. 'आई लव मोहम्मद' छाती पर लिखवा कर युवक बाजार व सड़कों पर घूम रहा था. वीडियो का संज्ञान लेकर युवक दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पूछताछ भी की जा रही है कि उसकी आगे की मंसा क्या थी.