संभल में दर्दनाक हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे पर कार–पिकअप की भिड़ंत, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में गुरूवार रात थाना हयातनगर क्षेत्र में उस समय चीख-पुकार मच गयी, जब यहां रसूलपुर धतरा में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और पिकअप वाहन की आमने-सामने हुई भिडंत में छह लोगों की मौत हो गयी. मृतक सभी एक ही परिवार के थे. घटना के बाद सूचना अपर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. शवों को मोर्चरी में रखवाकर घायलों को इलाज के लिए भेजा.

हादसे की बड़ी वजह ओवर स्पीड माना जा रहा है, शुरूआती जानकारी में दोनों वाहन एक ही लेन पर आमने-सामने आ गए थे. फिलहाल इस हादसे ने एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं रोकने के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नामकरण में शामिल होने आया था परिवार

जानकारी के मुताबिक बहजोई निवासी रोहित कुछ साल पहले अमरोहा शिफ्ट हो गए थे. वहां उनकी सर्राफे की दुकान है.वे परिवार के साथ छोटे भाई डेविड की बेटी के नामकरण में शामिल होने पैतृक गांव बिसारू आए थे. कार्यक्रम के बाद वे परिवार समेत वापस अमरोहा लौट रहे थे. जब उनकी कार गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंची तो सामने से आ रही सब्जी लदी पिकअप से टकरा गयी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पिकअप में जा धंसा. पुलिस ने क्रेन से दोनों वाहनों को अलग किया.

मृतकों के नाम

हादसे में रोहित की पत्नी रेनू, बेटा भास्कर, बेटी रिया,बहन देववती,भाभी गीता और भांजे कपिल की मौत हो गयी. जबकि रोहित और उसके बड़े बेटे जय की हालत नाजुक बनी हुई है. जबकि पिकअप वाह्नके ड्राईवर और क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों को अपस्ताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे की जांच शुरू

ASP नॉर्थ कुलदीप सिंह ने मौके पर बताया कि थाना हयात नगर क्षेत्र में एक कार और बोलेरो के बीच आपस में टक्कर हुई है. दोनों गाड़ियां एक ही लेन में चल रही थीं. बताया जा रहा है कि संभवत: 4-5 लोगों की जनहानि हुई है. 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है. हादसे की जांच शुरू कर दी गयी है.