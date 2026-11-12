संभल में मस्जिद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित एक मस्जिद के आंशिक हिस्से पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है. एंचौड़ा कंबोज थाना क्षेत्र में स्थित क़ुतुब सकता गाँव में आबादी की जमीन पर बनी मस्जिद के 120 वर्ग मीटर के हिस्से पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है. आरोप है कि ये निर्माण बिना अनुमति के बनाया गया है.

ख़बर के मुताबिक तहसील प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू किया. आरोप है कि पहले से बनी हुई मस्जिद का कुछ भाग का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था. इस दौरान टीम में दो राजस्व निरीक्षक, एक नायब तहसीलदार और 14 लेखपाल शामिल थे.

मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी की गई थी. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि किसी तरह का अनचाही घटना से बचा जा सके.

बताया जा रहा है कि संभल के कुतुबपुर सकता गाँव में वक्फ मस्जिद करीम में बिना अनुमति के नव निर्माण किया गया था, प्रशासन के अनुसार गाटा संख्या 57क आंशिक भाग 130/150 वर्ग मीटर पर बिना अनुमति मस्जिद का नव निर्माण किया गया है.

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मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला बुलडोज़र

जाँच के दौरान मस्जिद के मुतवल्ली इरशाद से निर्माण के दस्तावेज़ मांगे गए थे. मुतवल्ली की ओर से खतौनी और वक्फ बोर्ड के कागज तो दिए गए लेकिन, निर्माण की कोई अनुमति नहीं दिखाई गई. जिसके बाद इस मामले में उप जिलाधिकारी सम्भल ने अवैध निर्माण को नियमानुसार ध्वस्त कराने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है.

तहसीलदार संभल ने नायब तहसीलदार अरविन्द कुमार के नेतृत्व में 17 सदस्यीय राजस्व टीम गठित की गई थी. जिसके बाद राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर पैमाइश की और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की गई.