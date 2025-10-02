हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'

Ziaur Rehman Barq: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने दशहरा और आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने कहा कि संघ की करनी और कथनी में अंतर है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Oct 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. सपा सांसद ने कहा कि आरएसएस की करनी और कथनी में फर्क हैं. उनके प्रमुख कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए लेकिन नीचे के लोग कुछ और कर रहे हैं. 

सपा सांसद ने कहा कि कुछ लोग नफरत की भाषा बोलकर धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए. हमें तो आरएसएस की करनी और कथनी में फर्क नज़र आता है. जहां उनके प्रमुख कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए वहीं उनके कुछ लोग लगातार उसी बात को मुद्दा बना रहे हैं. 

आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर

बर्क ने कहा कि ये भी आरएसएस के लोग है. इसका मतलब है कि वो अपने प्रमुख की बात नहीं मान रहे हैं. इससे या तो ये लगता है कि आरएसएस में अनुशासन नहीं हैं. या फिर ये है कि उनकी करनी और कथनी में फर्क हैं कि वो कह कुछ रहे हैं और उनके नीचे के लोग कुछ और कर रहे हैं. 

आरएसएस अगर एक संस्था है और बीजेपी उसकी शाखा है तो काम ऐसा करो कि जिससे देश की तरक्की हो और आने वाली नस्लें याद करें कि उन्होंने देश के लिए काम किया था न कि देश को बांटने के लिए 

'अपने दिलों के रावण का दहन करें'

सपा सांसद ने इस दौरान दशहरा को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि हर साल हम रावण को जलाकर दशहरा मनाते हैं, इन्हें सिर्फ रावण ही नहीं बल्कि दिलों से भी रावण को फूंकना पड़ेगा. चंद लोगों की मानसिकता अलग है. अगर वो सच्चे रास्ते पर चले, उनके अंदर अगर सच में देश भक्ति का भावना है. समाज व धर्म के प्रति वफादार है तो हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे. 

सब धर्म के लिए काम करना ही सच्ची देशभक्ति है जो लोग गलत मानसिकता रखते हैं उन्हें सही रास्ते पर आना होगा सच्ची देशभक्ति और धर्म के प्रति वफादारी तभी है जब इंसान सब धर्म के लिए कम करें. हमारा धर्म यह पैगाम देता है कि पड़ोसी किसी भी धर्म का हो अगर भूखा सो रहा है और हम सुकून में सो रहे हैं तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते.

इनपुट- उबैदुर रहमान

 

Published at : 02 Oct 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Up News SAMAJWADI PARTY Ziaur Rehman Barq
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 के आगे फुस्स हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी? एडवांस बुकिंग में बुरा हाल
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 के आगे फुस्स हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी?
नौकरी
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात
जनरल नॉलेज
Dussehra 2025: किन मुस्लिम देशों में होता है रावण का दहन? देख लें पूरी लिस्ट
किन मुस्लिम देशों में होता है रावण का दहन? देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget