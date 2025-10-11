अयोध्या ब्लास्ट के लिए अवधेश प्रसाद ने पुलिस को बताया जिम्मेदार, कहा- अगर निगरानी की होती तो...

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में अवैध पटाखों में हुए धमाके वाली घटनास्थल का दौरा किया. सपा सांसद ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही है. यहां पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी. अगर पुलिस निगरानी रखती तो ऐसा नहीं होता.

अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार को एक घर में रखे अवैध पटाखों में धमाका हो गया था. इस धमाके के बाद घर के छत उड़ गई, इस हादसे में पाँच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इनमें पिता और तीन बच्चे शामिल थे. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपने संवेदना जताई.

पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप

सपा सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही है. यहां पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी. मरने वाला व्यक्ति पटाखे/बारूद का काम करता था. पिछली बार भी इसी तरह की घटना इस गांव में हुई थी, ये परिवार पहले गाँव में रहता था लेकिन उस वक्त धमाके के बाद गाँव के लोगों ने उसे बाहर कर दिया था.

जिसके बाद इस शख्स ने गाँव के बाहर की ओर एक किनारे पर रहना शुरू कर दिया था. सपा सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसने अपना पुराना धंधा बंद नहीं किया था, बल्कि उसने गाँव से अलग होकर इस धंधे को और बढ़ा लिया. जिसकी वजह से ये दर्दनाक घटना हो गई.

अवधेश प्रसाद ने इस घटना के लिए पुलिस प्रशासन को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि जब इस व्यक्ति के घर पहले भी ऐसी घटना हुई हो तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड ज़रूर होगा. जब कोई एक बार चोरी या डकैती में पकड़ा जाता है तो भी स्थानीय पुलिस उस पर निगरानी रखती हैं. तो पुलिस को इस पर भी निगरानी रखनी चाहिए थी.

'ये सिलेंडर नहीं बारूद का धमाका था'

सपा सांसद ने कहा कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं ये जखीरे से ब्लास्ट हुआ है. इस मामले में पुलिस की लापरवाही है. अगर पुलिस ने पहले से इसकी निगरानी की होती कि ये क्या कर रहा है तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता जिसमें पाँच लोगों को हृदय विदारक मौत हो गई.

अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि दीपावली का त्योहार है, ऐसे में इस तरह का कारोबार जहां-जहां होता है उन दुकानों पर छापेमारी की जाए, उन पर नजर रखी जाए ताकि इस तरह की घटना न हो. शांति व्यवस्था पूरे जिले में रहे और लोग अपना त्योहार खुशी से मना सकें.