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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'संविधान खतरे में हैं, जाति-धर्म के नाम पर तोड़ रही BJP', सपा नेता का सरकार पर हमला

'संविधान खतरे में हैं, जाति-धर्म के नाम पर तोड़ रही BJP', सपा नेता का सरकार पर हमला

Sant Kabir Nagar News: समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को संत कबीर नगर में डॉ अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम किया. इसमें सपा नेता रोहित पांडे भी पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला किया.

By : पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर | Updated at : 15 Apr 2026 08:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में मंगलवार को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहित पांडेय भी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुन-चुनकर हमला किया. 

सपा नेता रोहित पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ऐसी चतुर और चालाक सरकार है जो चुनाव से पहले जनता को प्रलोभन देने का काम करती है. उन्होंने आज देश में संविधान खतरे में है. ज्यूडिशियरी और प्रेस भाजपा से कम्प्रोमाइज है. चुनाव आयोग का आप लोग हाल देख ही रहे है. 

सपा नेता सेमरियावां ब्लॉक में आयोजित मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा के माध्यम से समाज के हर वंचित वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य किया है. 

क़ानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना

उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हमें बाबा साहेब के महान विचारों को आत्मसात कर उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, तभी एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव है." रोहित पांडे ने इस दौरान प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आज प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

बीजेपी को बताया समाज को तोड़ने वाली पार्टी

सपा नेता ने कहा कि हाथरस में दलित समाज की महिला के साथ जो हुआ है हर कोई जानता है. बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सरकार, धर्म और जाति के नाम पर देश को तोड़ने का कार्य कर रही है देश को अगर बचाना है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य आप सभी को करना होगा. बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से मंगलवार को सभी जिलों में डॉ अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम रखे गए थे. 

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About the author पंकज गुप्ता, संत कबीर नगर

पंकज गुप्ता संत कबीर नगर की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की. 2015 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
UP News Sant Kabir Nagar News SAMAJWADI PARTY
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