ऋषिकेश: कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, प्रशासन पर लोगों ने किया पथराव

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की बड़ी कार्रवाई अब जमीन पर उतर आई है. ऋषिकेश क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि को चिन्हित कर वन विभाग ने कब्जा लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है. पशुलोक सेवा समिति की भूमि पर बीते दो दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल और वन विभाग की टीम तैनात की गई है. वन विभाग ने चिन्हित की गई भूमि पर अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया है. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भय और असंतोष दोनों देखने को मिल रहे हैं.

गुस्साए लोगों ने नेशनल हाइवे किया जाम

वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया. हालात यहीं नहीं रुके, प्रदर्शनकारी मनसा देवी फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और कुछ समय के लिए रेल यातायात भी बाधित कर दिया. इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने-बुझाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है. लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है. उनका सवाल है कि अगर उन्हें यहां से हटाया जा रहा है तो वे आखिर जाएं तो कहां जाएं. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से पुनर्वास की मांग भी उठाई है.

कार्रवाई नियमों के मुताबिक

इस पूरे मामले पर देहरादून के डीएफओ अमित कुंवर का बयान सामने आया है. डीएफओ ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई 22 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि केवल खाली पड़ी वन भूमि को चिन्हित कर कब्जा लिया गया है और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की जा रही है.

अचानक शुरू हो गया पथराव

पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझने का काम कर रही है. लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है. इस दौरान अचानक लोगों की भीड़ से पुलिस पर पथराव हुआ है. पथराव होने से पुलिस जख्मी होने से बचने के लिए मौके से पीछे हटी है. लोग उग्र स्थिति में दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने भी लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की है. लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से अभी तक ट्रैक खाली नहीं हो पाया है. स्थिति गंभीर बनी हुई है.

प्रशासन ने हालात पर कड़ी नजर बना रखी है. तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.