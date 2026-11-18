मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में चल रही एनएसजी की मॉकड्रिल में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है. अपराधियों को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा. एक समय उत्तर प्रदेश में माफिया के हौसले बुलंद थे और चारों तरफ अराजकता का माहौल था, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज है. यूपी अब 'लॉलेस लैंड' से 'लैंड ऑफ लॉ' बन चुका है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं. प्रदेश में साइबर थानों की संख्या दो से बढ़ाकर सभी 75 जिलों तक पहुंचाई गई है. आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ उसका बजट तीन से चार गुना तक बढ़ाया गया है. पुलिसकर्मियों के आवास और अन्य सुविधाओं में सुधार किया गया है. पुलिस को तकनीक और त्वरित रिस्पांस से जोड़ा गया है.

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15 से ज्यादा लगे सीसीटीवी

सीएम ने कहा कि यूपी में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश में 15 लाख से ज्याद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वहीं, यूपी-112 का रिस्पांस पहले कभी 65 मिनट में था वो अब घटाकर पांच से सात मिनट तक हो गया है. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को मजबूत करने के साथ पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग और क्षमता विकास पर भी जोर दिया गया है. दंगाइयों से निपटने के लिए पीएसी को पुनर्जीवित किया गया और पहली बार पीएसी की तीन महिला बटालियन गठित की गई हैं.

सीएम ने कहा कि देवबंद से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक एटीएस के कमांडो सेंटर स्थापित किए गए हैं. मेट्रो, एयरपोर्ट, न्यायालय परिसरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ का गठन किया गया है. इसमें छह बटालियन को शामिल किया गया है. अयोध्या में एनएसजी का स्थायी हब बनाने के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में माफियों के खिलाफ अभियान चला कर उनकी 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त किया गया है. प्रदेश में अब कर्फ्यू और दंगों का माहौल नहीं है. माफिया या तो जेल में हैं या जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में डकैती के मामलों में 84 प्रतिशत और लूट की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है.

महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 45 हजार हुई

योगी ने कहा कि महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है. प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़कर 45 हजार हो गई है. महिला बीट अधिकारियों से लेकर महिला बटालियन तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

उन्होंने यूपी पुलिस और एटीएस के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में एटीएस की 21 यूनिट तैनात हैं. वर्ष 2017 के बाद भारत-नेपाल सीमा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में 10 नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई हैं. इनमें सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संभल, नोएडा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और झांसी जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. एटीएस में अवैध धर्मांतरण, क्रिप्टो एनालिसिस, साइबर और आर्थिक गतिविधियों की जांच के लिए विशेष विंग भी विकसित की गई हैं.

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