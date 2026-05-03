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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रामनगर से देहरादून के बीच जल्द चलेगी नई ट्रेन

उत्तराखंड के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रामनगर से देहरादून के बीच जल्द चलेगी नई ट्रेन

Uttarakhand News: बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने लंबे समय से रामनगर से देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा की मांग उठाई थी, ताकि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के बीच आवागमन को आसान बनाया जा सके.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 May 2026 05:06 PM (IST)
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उत्तराखंड के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रामनगर से देहरादून के बीच नई ट्रेन सेवा को मंजूरी मिल गई है. इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रेल सेवा के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

यह पहल क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी के लगातार प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है. उन्होंने लंबे समय से रामनगर से देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा की मांग उठाई थी, ताकि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के बीच आवागमन को आसान बनाया जा सके.

रामनगर से देहरादून के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी

जारी पत्र में उल्लेख है कि रामनगर से देहरादून के मध्य नई रेलगाड़ी के संचालन का प्रस्ताव विचाराधीन था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है. इस नई सेवा से दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा.

नई ट्रेन सेवा से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

यह ट्रेन सेवा पर्यटन को भी नई गति देगी. रामनगर, जो विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है, वहां से देहरादून तक सीधी रेल सेवा शुरू होने से देश-विदेश के पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भी इसका फायदा मिलेगा.

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छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को होगा फायदा

इसके अलावा, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह सेवा बेहद उपयोगी साबित होगी. अभी तक इस रूट पर सीधी ट्रेन की कमी के कारण यात्रियों को कई बार बदल-बदल कर यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती थी.

उत्तराखंड के विकास की दिशा में ठोस कदम

रेल मंत्रालय के इस फैसले को उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि, ट्रेन के संचालन की तारीख, समय और स्टॉपेज को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है.

स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल

स्थानीय लोगों में इस निर्णय को लेकर खुशी का माहौल है और सभी को अब इस नई रेल सेवा के जल्द शुरू होने का इंतजार है, जिससे यात्रा और अधिक सुगम और सुविधाजनक हो सकेगी.

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Published at : 03 May 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Anil Baluni DEHRADUN UTTARAKHAND NEWS
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