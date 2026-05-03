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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का BJP पर वार, कहा- 'ये झूठ की ऐसी सोन पपड़ी है जो एक परत पर दूसरी परत...'

अखिलेश यादव का BJP पर वार, कहा- 'ये झूठ की ऐसी सोन पपड़ी है जो एक परत पर दूसरी परत...'

UP Politics: अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमे उन्होंने बंगाल में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 03 May 2026 04:01 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सोमवार (4 मई) को आएंगे. इस बीच पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा में दोबारा मतदान कराने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है. उन्होंने उदहारण दिया कि जैसे सोन पापड़ी पर परत दर परत होती है उसी तरह बीजेपी भी झूठ की एक परत के ऊपर दूसरे झूठ की परत चढ़ाती है.

इस संबंध में अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमे उन्होंने बंगाल में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है. यही नहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा किया है.

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अखिलेश यादव का पोस्ट

सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए लिखा- ‘बीजेपी झूठ की सोन पपड़ी है!’ जो एक झूठ की परत पर, दूसरे झूठ की परत चढ़ाती है. बंगाल के फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में दुबारा चुनाव कराने का फ़ैसला बता रहा है कि बीजेपी अपनी बेहद शर्मनाक हार से चेहरा झुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही है.

चुनाव आयोग पर निशाना

वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, “चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट व टीवी प्रसारणों के आधार पर ये निर्णय लिया है. जनता पूछ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मतदान केंद्र के अंदर तक मीडिया की पहुंच  थी, जो नियमानुसार असंभव है, खासतौर पर तब, जब हर बूथ को केंद्र के नियंत्रणवाले सशस्त्र बलों की तैनाती से छावनी बना दिया गया था. चुनाव आयोग ने तो बूथ कैप्चरिंग तक की तथाकथित आशंका ज़ाहिर कर दी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्ज़र्वर थे, उनकी भूमिका संदिग्ध है, सबसे पहले उनका निलंबन हो.”

दोबारा मतदान की वसूली भ्रष्ट अधिकारियों से हो

सपा प्रमुख ने बंगाल चुनाव में लगे अधिकारियों पर सवाल उठाया और आरोप लगाते हुए कहा कि जनता तो यहां तक कह रही है कि अगर सच में कोई गड़बड़ी हुई है तो पुनर्मतदान में होनेवाले ख़र्चे की वसूली भी उन अधिकारियों के खाते से ही हो जिनकी लापरवाही या किन्हीं अन्य अवांछित गतिविधियों में मशगूल भ्रष्ट-आचरण की वजह से ये हालात पैदा हुए. वैसे जनता जानती है, ऐसा कुछ होता तो अब तक सैकड़ों वीडियो आ चुके होते, ये बीजेपी का बनाई हुई झूठ की एक और परत है. बीजेपी कितने भी षड्यंत्र कर ले लेकिन जनता ने तो टीएमसी को पहले ही 234 सीट पर आगे कर दिया है.

ममता बनर्जी की जीत का दावा

उन्होंने कहा कि बीजेपी के परिणाम बदलने की हर कोशिश को तृणमूल कांग्रेस के सचेत और सतर्क कार्यकर्ता नाकाम कर देंगे. जागरूक कार्यकर्ताओं से हमारी अपील है: हाथ में जब तक जीत का प्रमाण नहीं रहना चौकन्ना, तब तक विश्राम नहीं!

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Published at : 03 May 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS BJP Party
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