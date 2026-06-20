हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राजनीतिक पार्टियां भगवान के नाम का...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास का बड़ा बयान

'राजनीतिक पार्टियां भगवान के नाम का...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation News: राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास ने कहा कि SIT जांच में पूरा सच सामने आएगा. दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. इस बीच हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत संजय दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एसआईटी (SIT) जांच कर रही है और सच सामने आना तय है.

महंत संजय दास ने कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT बनाई है, इसलिए सच सामने आना तय है. राम मंदिर के चढ़ावे में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो और जो राजनीतिक पार्टियां भगवान राम के नाम का फायदा उठा रही हैं, वे ऐसा करना बंद करें."

राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

उन्होंने आगे कहा, "SIT इसी मकसद से बनाई गई थी कि जांच हो. इसलिए, किसी को भी दखल देने या कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. हां, अगर सच सामने आता है, तो SIT पहले से ही जांच कर रही है."

SBI और ट्रस्ट की भूमिका पर क्या बोले महंत?

महंत संजय दास ने जांच के दायरे का जिक्र करते हुए कहा, "जहां तक SBI में जांच की बात है, SBI पैसे इकट्ठा करने जाती थी लेकिन बीच में किसी समय SBI ने वहां जाना बंद कर दिया. उसके बाद पैसा ट्रस्ट के जरिए आने लगा. वह जांच चल रही है. इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह SBI के कर्मचारी हों, ट्रस्ट के अधिकारी हों, ट्रस्ट के सदस्य हों या निचले स्तर के लोग हों, उन पर सख़्त कार्रवाई होगी."

रिटायर्ड इंजीनियर ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

विवाद उस समय और बढ़ गया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े रहे रिटायर्ड इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा पर बड़े भ्रष्टाचार और 40 प्रतिशत कमीशन के घोटाले का आरोप लगाया.

वर्मा का दावा है कि कथित गड़बड़ियों को उजागर करने की वजह से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर क्यों नहीं दर्ज हुई FIR? नृपेंद्र मिश्रा बोले- मैं टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन...

वहीं, सरयू नित्य आरती के प्रमुख महंत शशिकांत दास ने खुद को पूरे विवाद से अलग बताया. उन्होंने कहा, "मैं तो यह भी नहीं जानता कि दीनानाथ कौन हैं. सबसे पहले, मैंने जनरल सेक्रेटरी और मेरे पास आए ट्रस्ट के अधिकारियों को जमीन दी थी. मैंने उनके कहने पर ऑफिस बनाने के लिए उन्हें जमीन दी थी. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है." फिलहाल, पूरे मामले में SIT की जांच जारी है और सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Jun 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक पार्टियां भगवान के नाम का...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास का बड़ा बयान
'राजनीतिक पार्टियां भगवान के नाम का...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर महंत संजय दास का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो विधायकों की चिंता छोड़ो, पहले...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर कसा तंज
'दो विधायकों की चिंता छोड़ो, पहले...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'Explore Gyan और UKUL', विवादों में UKSSSC चालक भर्ती मेरिट लिस्ट, आयोग पर उठे सवाल
'Explore Gyan और UKUL', विवादों में UKSSSC चालक भर्ती मेरिट लिस्ट, आयोग पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NEET अभ्यर्थियों को रेलवे का तोहफा, वाराणसी से चलाई जा रहीं स्पेशल ट्रेंने, देखें शेड्यूल
NEET अभ्यर्थियों को रेलवे का तोहफा, वाराणसी से चलाई जा रहीं स्पेशल ट्रेंने, देखें शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
इंडिया
केरल में कांग्रेस Vs लेफ्ट, सतीशन सरकार के बजट पर पिनाराई विजयन ने कसा तंज, शशि थरूर ने दिया जवाब 
केरल में कांग्रेस Vs लेफ्ट, सतीशन सरकार के बजट पर पिनाराई विजयन ने कसा तंज, शशि थरूर ने दिया जवाब 
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
यूटिलिटी
टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं
टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget