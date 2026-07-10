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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाल विवाह की पीड़िता पति को चकमा देकर पहुंची पुलिस बूथ, अधिकारियों से की सुरक्षा की मांग

बाल विवाह की पीड़िता पति को चकमा देकर पहुंची पुलिस बूथ, अधिकारियों से की सुरक्षा की मांग

UP News In Hindi: हमीरपुर में बाल विवाह और प्रताड़ना झेल रही एक नाबालिग किशोरी ने कान का इलाज कराने बहाने अपनी आपबीती वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को बताई और सुरक्षा की गुहार लगाई.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 10 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाल विवाह और प्रताड़ना झेल रही एक नाबालिग किशोरी ने इलाज के बहाने महोबा में आकार पुलिस से मदद और सुरक्षा की गुहार लगाई है. इलाज के बहाने महोबा जिला अस्पताल आई हमीरपुर जिला निवासी एक 16 वर्षीय नाबालिग विवाहिता ने पुलिस बूथ पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता ने पैसे लेकर उसकी शादी दोगुनी उम्र के शख्स से कर दी, जहां उसे जमकर प्रताड़ित किया जा रहा है.

नाबालिग लड़की ने पति को चकमा देकर पुलिसकर्मियों को सुनाई आपबीती

महोबा के परमानंद चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हमीरपुर जिला से कान का इलाज कराने महोबा जिला अस्पताल आई एक नाबालिग लड़की अचानक अपने पति को चकमा देकर पुलिस बूथ की तरफ भागी. हांफती हुई और आंखों में खौफ लिए इस 16 साल की किशोरी ने परमानंद चौक पर बने पुलिस बूथ पर खाकी वर्दी को देखते ही अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसकी मदद की. 

पीड़िता मूल रूप से हमीरपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के बिलगांव की रहने वाली है. उसने बताया कि जब वह महज 14 साल की थी और पढ़ाई कर रही थी, तब उसके पिता ने पैसों के लालच में आकर उसकी शादी उसकी उम्र से दोगुने बड़े मुकेश नाम के व्यक्ति से कर दी थी. पीड़िता का आरोप बेहद गंभीर है, उसका कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. पीड़िता ने बताया कि उसे बार-बार कहा जाता था कि 'तेरे पिता को जो पैसे दिए हैं, उसे वसूल करवा, फिर यहां से चली जाना.' 

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किशोरी के साथ रोज नए-नए अनजान पुरुषों करते थे जबरदस्ती

किशोरी ने बताया कि ससुराल में रोज नए-नए अनजान पुरुषों को भेजा जाता था और उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की जाती थी. दो युवकों ने उसके साथ जबरन अश्लील हरकतें भी की हैं. यही नहीं, लड़की ने अपने पिता पर भी प्रताड़ना और छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं. वह अब न तो मायके जाना चाहती है और न ही ससुराल, वह केवल सुरक्षा और आगे पढ़ाई करने की मांग कर रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बूथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने तुरंत डायल 112 को मौके पर बुलाया और पीड़िता को कोतवाली पहुंचाया. पुलिस ने आरोपी पति मुकेश को थाने बुलाया है और दोनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर हो गई है. 

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Published at : 10 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Hamirpur News CRIME NEWS
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