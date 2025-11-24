PM मोदी के ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले केशव प्रसाद बोले- ‘ये भारत की आस्था का क्षण’

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राममंदिर में 25 नवम्बर को धर्म ध्वजा फहरायी जाएगी, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक भव्य समारोह में फहराएंगे. इसको लेकर अयोध्या में पिछले कई दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं. इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ध्वजारोहण समारोह हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन है. करोड़ों राम भक्तों ने इस दिन के लिए संघर्ष किया. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का विशेष प्रण पूरा हो गया, सभी रामभक्तों को बधाई.

वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वार पीएम मोदी पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए उनके माफ़ी मांगने को कहा. उन्होंने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है.

केशव प्रसाद मौर्य का बयान

केशव प्रसाद मौर्य ने 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह पर कहा कि हर राम भक्त के लिए ये सबसे बड़ा दिन है. यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, ये जिन करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया और जिन्होंने बलिदान दिया, ये ध्वजा उनके ताप, तप, तपस्या और बलिदान का प्रतीक होगी. प्रधानमंत्री का विशेष प्रण पूरा हो गया है, इसके लिए समस्त राम भक्तों को बधाई.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती. ये प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश का अपमान है. वे तत्काल क्षमा मांगें और अपना बयान वापस लें.

अयोध्या में चल रही भव्य तैयारी

यहां बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर पूरा होने के बाद अब धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है. जिसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवम्बर को पूजित ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराएंगे. इस दिन अयोध्या में कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां भी पहुंच रहीं हैं. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और मंदिर निर्माण समिति पूरी ताकत लगा दी है.