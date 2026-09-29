Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चोर पकड़ा गया है...', राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

'चोर पकड़ा गया है...', राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अब चोर पकड़ा गया है, वो ख़ुद भी अपनी गैंग में शामिल दूसरे लोगों को नाम बता देगा.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 29 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिए बिना ही तंज कसते हुए कहा कि चोर पकड़ा गया है, अब उसे पकड़ लो वो खुद ही अपनी गैंग में शामिल अन्य लोगों के नाम बता देगा. वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया. 

राकेश टिकैत महोबा के गल्ला मंडी परिसर में आयोजित विशाल किसान महापंचायत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर बात की. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट काटे जा रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग
कुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला
'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट
यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल

'इनके नेता विदेशी, इनके वोटर भी विदेशी..', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता का बड़ा हमला

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

राकेश टिकैत ने इस दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि चोर पकड़ा गया है अब उसे पकड़ लो, वह खुद ही अपनी गैंग में शामिल अन्य लोगों के नाम बता देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में गड़बड़ी की तो वहीं चुनाव हार चुके भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का काम किया. समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मुसलमानों और यादवों के वोट चुन-चुनकर काटे जा रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थित जातियों के वोटों को छुआ तक नहीं जा रहा.

विरोधी दलों की भूमिका पर उठाए सवाल

विपक्ष की भूमिका पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा कि देश का विपक्ष डरा हुआ है और डरा हुआ विपक्ष ही देश में तानाशाहों को जन्म देता है. उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा बल्कि सड़क पर उतरकर हल्ला बोलना होगा. उन्होंने चेताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी की तैयारी है और यदि चुनाव ईमानदारी से हुए तो नतीजा कुछ और होगा.

टिकैत ने इस दौरान बुंदेलखंड के विकास और किसानों की बदहाली पर चर्चा की. टिकैत ने मांग की कि बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया जाए और इसे ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाए. उन्होंने कहा कि यहां के खनिज संसाधनों का 40 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय जनता और विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए.  

कुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग

Published at : 29 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Rakesh Tikait UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग
कुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला
'इनके नेता विदेशी, वोटर भी विदेशी...', राहुल गांधी पर BJP नेता का बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट
यूपी में आज कहां होगी बारिश, कहां निकलेगी धूप? जानें मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
SIR विवाद के बीच महाराष्ट्र CEO ने भी उठाए सवाल! EC को लिखा मेल, की ये डिमांड
बिहार
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई इलाकों में घुसा पानी
बिहार बाढ़: गंडक के दबाव से चंपारण तटबंध टूटा, कई गावों में घुसा पानी
इंडिया
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'
टेलीविजन
BB20: ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
'बिग बॉस 20': ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
विश्व
भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?
भारत समेत कौन-कौन से देश पहुंचे पाकिस्तान, SCO का प्लान क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
शिक्षा
20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget