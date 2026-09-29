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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग

कुशीनगर: नारायणी नदी का बांध टूटने से हड़कंप, देर रात भागने को मजबूर हुए लोग

यूपी के कुशीनगर में देर रात ततवा टोला के पास नारायणी नदी का तटबंध टूट गया, जिससे नदी का पानी आसपास के इलाकों में तेजी से घुसने लगा और हड़कंप मच गया. सीएम योगी ने तत्काल राहत बचाव के निर्देश दिए.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 09:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सोमवार रात को नारायणी नदी का कहर देखने को मिला, जब देर रात क़रीब साढ़े दस बजे ततवा टोला के पास एपी तटबंध बांध का करीब 25 से 30 मीटर तक का हिस्सा टूट गया. जिससे आसपास के गांवों में तेजी पानी घुसने लगा और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बांध टूटने की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत सक्रिय हुए और उन्होंने तत्काल स्थानीय प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश दिए. 

ख़बर के मुताबिक नारायणी नदी के जलस्तर में रविवार से ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी. जिसके बाद सोमवार रात को अचानक तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के वीरवट कोहवलिया-जवही दयाल के पास एपी तटबंध का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद नदी का पानी तेजी से आसपास के गांवों में घुसने लगा. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

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जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागे ग्रामीण

बाढ़ के खतरे से डरे सहमे ग्रामीण ख़ुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला और राहत बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई. डीएम और एसपी भी जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुँच गए और प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की. 

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हालात बिगड़ने की आशंका को लेकर प्रशासन फ़ौरन एक्शन में आया और सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीणों को पैनिक न होने की अपील की. इसके साथ ही तटबंध की मरम्मत और राहत-बचाव कार्य तेज किया ताकि नुकसान को बढ़ने से रोका जा सके. 

देर रात से ही सक्रिय हो गए सीएम

बांध टूटने की जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली वो भी देर रात को ही सक्रिय हो गए. सीएम ने गोरखपुर कमिश्नर, एडीजी और कुशीनगर डीएम से तत्काल पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए. 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन-पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुटी गईं. NDRF और SDRF की टीमों को भी मौके पर पहुंचकर व्यापक स्तर पर बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए. जिसके बाद प्रभावित गांवों में राहत-बचाव कार्य तेज किया गया. मुख्यमंत्री भी देर रात तक पल-पल की स्थिति की जानकारी लेते रहे और अधिकारियों को त्वरित राहत के निर्देश देते रहे. 

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Published at : 29 Sep 2026 09:33 AM (IST)
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