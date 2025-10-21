बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

बेटे की मौत की हत्या के आरोप लगने पर पंजाब के पूर्व डीजीपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि मुझे इसमें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ छिछोरे लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, जिसका मैं मुकाबला करूंगा.

उन्होंने कहा कि एफआई का मैं वेलकम करता हूं. एफआईआर दर्ज होने का मतलब किसी का गुनाह साबित होना नहीं है. मेरे बेटे की मौत हुई है मेरे लिए सबसे बड़ा गम वह है, उससे बड़ा गम मेरे लिए कुछ नहीं है.

'झूठ का करूंगा मुकाबला'

उन्होंने आगे कहा कि जो इल्जाम लगाए हैं वो छिछोरे लोगों ने लगाए हैं, मैं उनका मुकाबला करूंगा. मैं झूठ का मुकाबला करूंगा. जब कोई गंभीर इल्जाम लगाकर दरखास्त लेकर पुलिस के सामने पेश होता है तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है उसकी एफआईआर दर्ज करें.

'आरोप ने आत्मा पर पहुंचाई ठेस'

पूर्व डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने ड्यूटी का पालन किया मैं उनका वेलकम करता हूं. अब असली काम शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें सच और झूठ का लोगों को पता लग जाएगा. जिन्होंने यह करवाया है उनको यह सोचना होगा. यह सीरियस एलिगेशन है जो हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाई है. यह जो एलिगेशन लगाए हैं सीरियस ऑफेंस हैं पुलिस देखेगी कानून का शिकंजा किस तरफ जाता है.