प्रयागराज में हमीरपुर के छात्र ने पंखे से लटककर दी जान, वीडियो में कहा- 'अब नहीं पढ़ पा रहा'

प्रयागराज से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना से न केवल छात्र समुदाय बल्कि पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है. मृतक की पहचान कुलदीप विश्वकर्मा (25) के रूप में हुई है, जो जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

मृतक कुलदीप विश्वकर्मा मूल रूप से हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र का निवासी था. वह पिछले करीब एक साल से प्रयागराज में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था. कुलदीप कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी स्थित बड़ी बगिया इलाके में किराए के एक कमरे में अकेले रहता था. आसपास के कमरों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रहते हैं.

सुबह कमरे से बाहर नहीं निकलने पर बढ़ा शक

शनिवार सुबह काफी देर तक जब कुलदीप अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो आसपास के छात्रों को शक हुआ. करीब 11 बजे एक युवक ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. इसके बाद युवक ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो कमरे के अंदर का दृश्य देख वह सन्न रह गया.

पंखे से लटका मिला शव

खिड़की से देखने पर कुलदीप का शव पंखे से लटका हुआ दिखाई दिया. यह जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों को बुलाया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. कुछ ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने कुलदीप को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी.

मोबाइल से मिला भावुक वीडियो

जांच के दौरान पुलिस को कुलदीप के मोबाइल फोन से करीब एक मिनट का एक वीडियो मिला है. वीडियो में कुलदीप भावुक होकर अपने माता-पिता से माफी मांगता नजर आ रहा है और कह रहा है कि वह अब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है. हालांकि वीडियो में किसी प्रकार के दबाव या प्रताड़ना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है.

पोस्टमार्टम के बाद होगा खुलासा

पुलिस के अनुसार, कुलदीप ने प्रेस के तार से फंदा बनाकर यह कदम उठाया. शव को पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखवा दिया गया है. परिजनों के प्रयागराज पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर पहलू से घटना की पड़ताल की जा रही है.