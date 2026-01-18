उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के सौन्दर्यीकरण को लेकर अतिक्रमण तोड़े जाने के मामले में AI जनरेटेड वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद वाराणसी पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और चेतावनी जारी की है. इस कार्रवाई से सियासी माहौल और गर्म होने की संभावना बढ़ गयी है.

पुलिस की FIR में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर शामिल हैं. पुलिस की यह कार्रवाई सीएम योगी की चेतावनी के महज 24 घंटे के अन्दर ही सामने आ गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि वाराणसी में राय अहिल्याबाई की प्रतिमा तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसे स्थानीय प्रशासन ने नकार दिया था. शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और उन्होंने प्रेस कांफ्रेसं में स्पष्ट किया कि रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा बिलकुल ठीक है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ अन्य तत्व AI जनरेटेड वीडियो बनाकर काशी को बदनाम कर रहे हैं.

वाराणसी पुलिस की चेतावनी

वाराणसी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चेतावनी जारी की है, "इस मामले में आगे भी कोई भ्रामक खबर या AI कंटेंट फैलाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं पर यकीन न करें.

एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान ने बताया कि सोशल मीडिया साइट X पर अफवाह फैलाने के आरोप में 8 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं. थाना चौक में 8 व्यक्तियों को किया गया नामजद है. इन 8 व्यक्तियों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारीयो भी नामजद हैं. इन सभी पर BNS की धारा 196, 298, 299 व 353 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है. इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप भी है.

इस विवाद को तूल विपक्षी नेताओं ने दिया, जिसमे आरोप लगाया कि सरकार काशी की धरोहर को खंडित कर रही है. जिसमें मणिकर्णिका घाट पर कई मूर्तियों को तोड़ा गया है. जिस पर यूपी सरकार को बचाव में आना पडा. अब इस FIR के बाद मामला और गरमाने की संभावना बढ़ गयी है. लेकिन अभी तक स्नाजय सिंह या पप्पू यादव की इस मामले कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.