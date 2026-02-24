हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrayagraj News: स्कूल में टॉपर रहे छात्र ने की खुदकुशी, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर था तनाव

Prayagraj News: स्कूल में टॉपर रहे छात्र ने की खुदकुशी, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर था तनाव

Prayagraj News in Hindi: धूमनगंज थाना क्षेत्र में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, छात्र बोर्ड परीक्षा को लेकर तनाव में था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 24 Feb 2026 04:56 PM (IST)
About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 24 Feb 2026 04:53 PM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS UP Board Exam 2026
