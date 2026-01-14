माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी

प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले का आयोजन 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व के साथ भव्य रूप से शुरू हो चुका है. संगम की पवित्र रेती पर श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं.

आज एकादशी के पावन पर्व के अवसर पर भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और “हर हर गंगे” के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज रहा है. श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं.

मकर संक्रांति पर दुर्लभ संयोग

मकर संक्रांति को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है. मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त रात 12 बजकर 03 मिनट से प्रारंभ होकर 16 जनवरी की रात 12 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह संयोग अत्यंत शुभ माना जा रहा है, जिससे मकर संक्रांति पर किए गए स्नान और दान का विशेष पुण्य फल प्राप्त होगा.

अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, बीती रात 12 बजे से लेकर अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहर और मेला क्षेत्र में कई स्थानों पर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एआई कैमरों से निगरानी

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर एनडीआरएफ, जल पुलिस, आरएएफ और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके साथ ही माघ मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 300 से अधिक अत्याधुनिक एआई कैमरे लगाए गए हैं. पूरे मेले पर नजर रखने के लिए तीन सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से 24 घंटे निगरानी की जा रही है.

डेढ़ से दो करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

प्रशासन का अनुमान है कि एकादशी और मकर संक्रांति के पर्व को लेकर कुल डेढ़ से दो करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकते हैं. इसे देखते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को व्यापक रूप से सुदृढ़ किया गया है. प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित माघ मेले का अनुभव कराने के लिए हर स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है.