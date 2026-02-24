हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPrayagraj News: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द

Prayagraj News: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द

Prayagraj News in Hindi: BSNL के डायरेक्टर विवेक बंजल के दौरे के लिए 50 से अधिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई. प्रोटोकॉल में उनके ब्रेकफास्ट, लंच, संगम स्नान से लेकर टॉवल तक की व्यवस्था थी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 24 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एक अधिकारी के शाही प्रोटोकॉल का मामला इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है. उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर न केवल BSNL ने 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, बल्कि बाकायदा चार्ट बनाकर सभी को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंप दी गई. BSNL के इस बड़े अधिकारी के ब्रेकफास्ट और लंच से लेकर उन्हें संगम में स्नान कराने और उनके लिए टॉवल से लेकर अंडरवियर तक अरेंज करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई.

लेकिन इस बीच यह प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद तरह-तरह के कमेंट आने लगे और महकमे के इस तुगलकी फरमान से किरकिरी होने लगी. इसके बाद आनन-फानन में BSNL ने इस आदेश को रद्द कर दिया.

25-26 फरवरी को प्रस्तावित था दौरा

BSNL के डायरेक्टर कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस विवेक बंजल का प्रयागराज का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित था. इसी को लेकर BSNL की ओर से 19 फरवरी को एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था. इसके मुताबिक 25 और 26 फरवरी को विवेक बंजल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. इस दौरे में उनके प्रयागराज के अलग-अलग जगहों और कौशांबी में जैन तीर्थ स्थल पर भी जाने का कार्यक्रम तय था.

50 अधिकारियों को दी गई अलग-अलग जिम्मेदारियां

विवेक बंजल के प्रस्तावित दौरे के लिए 50 से अधिक अधिकारियों की तैनाती कर दी गई और सबको अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं. इसमें उनके स्टेशन से उतरने से लेकर होटल में ठहरने, जरूरी सामानों का इंतजाम करने और उन्हें संगम में स्नान कराने के लिए भी अधिकारियों को लगाया गया. एक किट में वॉटर बॉटल, चॉकलेट, चिप्स, फ्रूट जूस, ग्लास, नैपकिन की व्यवस्था करने को कहा गया. जबकि दूसरी किट में तौलिया, अंडरवियर, शीशा, कंघी, साबुन, शैंपू, तेल व स्लीपर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था.

DGM ऑफिस से जारी हुआ था प्रोटोकॉल

यह प्रोटोकॉल प्रयागराज बिजनेस एरिया के GM ऑफिस में तैनात DGM की ओर से जारी किया गया था. लेकिन चार पेज के इस प्रोटोकॉल के सार्वजनिक होने के बाद ही BSNL बैकफुट पर आ गया. आनन-फानन में DGM दफ्तर से ही आर्डर जारी करते हुए प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.

आलोचना के बाद रद्द हुआ प्रोटोकॉल

दरअसल इस प्रोटोकॉल के जारी होते ही किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद तरह-तरह के पोस्ट आने लगे. लोगों ने इसे शाही इंतजाम बताते हुए इसकी आलोचना की. शुक्रवार को ही अचानक DGM की ऑफिस से आर्डर जारी कर इस प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. 

BSNL के जनसंपर्क अधिकारी आशीष गुप्ता के मुताबिक पूर्व में जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है और वह पूरी तरह से अप्रभावी हो गए हैं. फिलहाल BSNL ने प्रोटोकॉल रद्द कर विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन तब तक BSNL की जमकर किरकिरी हो चुकी थी.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS BNSL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द
प्रयागराज: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: 13 साल और 14 साल की रेप पीड़िता बनीं मां, अस्पताल में मौजूद लोगों की कांपी रूह
बस्ती: 13 साल और 14 साल की रेप पीड़िता बनीं मां, अस्पताल में मौजूद लोगों की कांपी रूह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prayagraj News: स्कूल में टॉपर रहे छात्र ने की खुदकुशी, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर था तनाव
प्रयागराज: स्कूल में टॉपर रहे छात्र ने की खुदकुशी, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर था तनाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haridwar Kumbh Mela 2027: हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को मिली रफ्तार, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का फोकस
हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को मिली रफ्तार, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का फोकस
Advertisement

वीडियोज

'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, खाते में आएंगे 853 रुपये
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया? आसान भाषा में जानें सभी समीकरण
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
लाइफस्टाइल
Most Consumed Meat In Israel: किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
यूटिलिटी
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
Embed widget