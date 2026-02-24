Prayagraj News: BSNL अधिकारी के लिए अंडरवियर से लेकर स्नान तक का प्रोटोकॉल, वायरल होने पर रद्द

प्रयागराज में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एक अधिकारी के शाही प्रोटोकॉल का मामला इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है. उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर न केवल BSNL ने 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, बल्कि बाकायदा चार्ट बनाकर सभी को अलग-अलग जिम्मेदारी भी सौंप दी गई. BSNL के इस बड़े अधिकारी के ब्रेकफास्ट और लंच से लेकर उन्हें संगम में स्नान कराने और उनके लिए टॉवल से लेकर अंडरवियर तक अरेंज करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई.

लेकिन इस बीच यह प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद तरह-तरह के कमेंट आने लगे और महकमे के इस तुगलकी फरमान से किरकिरी होने लगी. इसके बाद आनन-फानन में BSNL ने इस आदेश को रद्द कर दिया.

25-26 फरवरी को प्रस्तावित था दौरा

BSNL के डायरेक्टर कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस विवेक बंजल का प्रयागराज का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित था. इसी को लेकर BSNL की ओर से 19 फरवरी को एक प्रोटोकॉल जारी किया गया था. इसके मुताबिक 25 और 26 फरवरी को विवेक बंजल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. इस दौरे में उनके प्रयागराज के अलग-अलग जगहों और कौशांबी में जैन तीर्थ स्थल पर भी जाने का कार्यक्रम तय था.

50 अधिकारियों को दी गई अलग-अलग जिम्मेदारियां

विवेक बंजल के प्रस्तावित दौरे के लिए 50 से अधिक अधिकारियों की तैनाती कर दी गई और सबको अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं. इसमें उनके स्टेशन से उतरने से लेकर होटल में ठहरने, जरूरी सामानों का इंतजाम करने और उन्हें संगम में स्नान कराने के लिए भी अधिकारियों को लगाया गया. एक किट में वॉटर बॉटल, चॉकलेट, चिप्स, फ्रूट जूस, ग्लास, नैपकिन की व्यवस्था करने को कहा गया. जबकि दूसरी किट में तौलिया, अंडरवियर, शीशा, कंघी, साबुन, शैंपू, तेल व स्लीपर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था.

DGM ऑफिस से जारी हुआ था प्रोटोकॉल

यह प्रोटोकॉल प्रयागराज बिजनेस एरिया के GM ऑफिस में तैनात DGM की ओर से जारी किया गया था. लेकिन चार पेज के इस प्रोटोकॉल के सार्वजनिक होने के बाद ही BSNL बैकफुट पर आ गया. आनन-फानन में DGM दफ्तर से ही आर्डर जारी करते हुए प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.

आलोचना के बाद रद्द हुआ प्रोटोकॉल

दरअसल इस प्रोटोकॉल के जारी होते ही किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद तरह-तरह के पोस्ट आने लगे. लोगों ने इसे शाही इंतजाम बताते हुए इसकी आलोचना की. शुक्रवार को ही अचानक DGM की ऑफिस से आर्डर जारी कर इस प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया.

BSNL के जनसंपर्क अधिकारी आशीष गुप्ता के मुताबिक पूर्व में जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है और वह पूरी तरह से अप्रभावी हो गए हैं. फिलहाल BSNL ने प्रोटोकॉल रद्द कर विवाद को थामने की कोशिश की, लेकिन तब तक BSNL की जमकर किरकिरी हो चुकी थी.