हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबसपा चीफ मायावती के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- हम संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं

बसपा चीफ मायावती के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- हम संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं

Uttar Pradesh: यूपी में 2027 चुनाव से पहले सपा के ‘PDA दिवस’ फैसले पर सियासत गरमा गई है. मायावती ने इसे नाटक बताया और जवाब में अखिलेश यादव ने सम्मान और रिश्तों की बात कही.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है. कांशीराम जयंती को समाजवादी पार्टी ने इस साल ‘PDA दिवस’ के रूप में मनाने का ऐलान किया है. इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार करते हुए इसे ‘विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी’ करार दिया है. अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'हम अपने संबंधों को हमेशा मन से निभाते हैं.'

समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि इस साल बहुजन नायक कांशीराम की जयंती को ‘PDA दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. पार्टी हर जिले में कार्यक्रम कर पीडीए वर्ग (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को एकजुट करने की रणनीति बना रही है. सपा का कहना है कि यह पहल सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने के लिए है.

मायावती ने क्या कहा?

बसपा प्रमुख मायावती ने सपा के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा दलितों, पिछड़ों और बहुजन समाज के खिलाफ रहा है. उन्होंने 1993 के सपा-बसपा गठबंधन और 2 जून 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाया.

मायावती ने सवाल उठाया कि जब कांशीराम जीवित थे, तब सपा ने उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया? उनके निधन पर राजकीय शोक क्यों नहीं घोषित किया गया? उन्होंने बहुजन समाज से सपा के पुराने रवैये को याद रखने की अपील की.

अखिलेश यादव का पलटवार

मायावती के बयान के बाद अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'हम जिन बड़ों का सम्मान करते हैं, उनसे सहानुभूति भी रखते हैं. हम अपने बड़ों और संबंधों को हमेशा मन से निभाते हैं.' अखिलेश ने कहा कि जरूरी नहीं कि जो लिखा जाए, वही भावना हो. कई बार लिखने वाले और लिखवाने वाले अलग होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज को बांटकर सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाती है.

‘जो पीड़ित, वही PDA’- अखिलेश

सपा की ओर से कहा गया कि ‘PDA दिवस’ पीड़ित, दुखी और वंचित समाज के उन महापुरुषों को समर्पित है, जिन्होंने बराबरी और सम्मान के लिए संघर्ष किया. अखिलेश यादव ने दोहराया कि 'जो पीड़ित है, वही PDA है.'

ये भी पढ़िए- Moradabad News: यूपी में नेताओं के समधियों के बुरे दिन! दिनेश प्रताप सिंह के बाद अब एसटी हसन के समधी के घर छापा

Published at : 26 Feb 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI Akhilesh Yadav UP News SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा चीफ मायावती के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- हम संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं
बसपा चीफ मायावती के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- हम संबंधों को सदैव मन से निभाते हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में धर्म पूछकर रेहड़ी वाले को धमकाने वाला गिरफ्तार, माहौल बिगाड़ने पर पुलिस हुई सख्त
हरिद्वार में धर्म पूछकर रेहड़ी वाले को धमकाने वाला गिरफ्तार, माहौल बिगाड़ने पर पुलिस हुई सख्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, ड्रोन और जियो-मैपिंग से की गई खदानों की जांच
सोनभद्र में इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, ड्रोन और जियो-मैपिंग से की गई खदानों की जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: पत्नी के प्रेमी का मर्डर करने वाले का फिल्मी सरेंडर, बीड़ी पीकर जमीन पर रखे 3 तमंचे
मेरठ: पत्नी के प्रेमी का मर्डर करने वाले का फिल्मी सरेंडर, बीड़ी पीकर जमीन पर रखे 3 तमंचे
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
Bollywood News:14 साल बाद अक्की-प्रियदर्शन की वापसी, ‘राम जी आकर भला करेंगे’ ने मचाया धमाल
Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI Summit Protest: 'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
'इन्हें कानून का कोई डर नहीं', अदालत में बोली दिल्ली पुलिस, पांचों आरोपियों की मिली कस्टडी
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
क्रिकेट
24 रन बनाकर भी परीक्षा में पास हुए संजू सैमसन, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ये बड़ा काम, सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
24 रन बनाकर भी परीक्षा में पास हुए संजू सैमसन, जिम्बाब्वे के खिलाफ किया ये बड़ा काम
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
शिक्षा
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
जामिया में उर्दू सीखने का मौका, एक साल के कोर्स के लिए आवेदन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget