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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राजा बाबू, सपा में यह क्या हो रहा है', अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर कसा तंज

'राजा बाबू, सपा में यह क्या हो रहा है', अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर कसा तंज

OP Rajbhar on Akhilesh Yadav: पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने बांदा, चंदौली में सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में विवाद को लेकर घेरा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Jun 2026 02:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सूबे की सियासत को लेकर फिर तंज कसा है. उन्होंने पोस्ट के माध्यम से पूछा, "राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी! क्या हो रहा है सपा में? आपकी पार्टी के यादव कार्यकर्ता कुर्मियों का नेतृत्व क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं?

उन्होंने आगे पूछा कि गैर यादव जाति के नेता को वो क्यों नहीं सहन नहीं कर पा रहे हैं? चंदौली की आपकी जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल को यादवों ने मारा. बांदा में आपके यादव विधायक ने सांसद कृष्णा देवी शिव शंकर पटेल को गाली दी. प्रयागराज में आपके यादव कार्यकर्ता आपकी पार्टी के विधायक संदीप पटेल का विरोध कर रहे हैं और यह सब तब हो रहा था, जब आप स्वयं प्रयागराज में मौजूद थे.

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अंबेडकरनगर में भी घटेगी घटना

ओम प्रकाश राजभर ने चेतावनी देते हुए कहा, "धैर्य रखिए, जल्द ही अंबेडकरनगर में भी घटना घटेगी." उन्होंने आगे कहा, "वैसे एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से पढ़िएगा या किसी कार्यकर्ता को बोल दीजिएगा वो सुना देगा. कुर्मी बिरादरी के नेता यह जान चुके हैं कि 'यपा' यानी 'यादववादी पार्टी' में उन्हें सम्मान तो नहीं मिल सकता, उल्टा मारपीट और अपमान जरूर झेलना पड़ेगा. 

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि आपको तो पता ही होगा कि 2027 में ये क्या करेंगे. मैंने तो सब कुछ पहले ही बता दिया है. बता दें कि ओम प्रकाश राजभर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी और सपा चीफ अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं. 

एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है- ओपी राजभर

ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, "जान रहा हूं कि आपके समर्थकों का एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है, तो दूसरा चाकू और तलवार में धार लगवा रहा है. हमें मालूम है कि पिछले लगभग 10 साल से आप हम लोगों के खिलाफ अपने मन में भरकर बैठे हो. बस सरकार बदलने का सपना देख रहे रहे हो कि किसी तरह से 'राजा बाबू' यानी आपकी सरकार बन जाए और लाल टोपी लगाकर आपके गुंडे-मवाली-माफिया थानों को कब्जा कर लें.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar SAMAJWADI PARTY UP POLITICS
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