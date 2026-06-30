'राजा बाबू, सपा में यह क्या हो रहा है', अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने फिर कसा तंज

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सूबे की सियासत को लेकर फिर तंज कसा है. उन्होंने पोस्ट के माध्यम से पूछा, "राजा बाबू उर्फ अखिलेश यादव जी! क्या हो रहा है सपा में? आपकी पार्टी के यादव कार्यकर्ता कुर्मियों का नेतृत्व क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं?

उन्होंने आगे पूछा कि गैर यादव जाति के नेता को वो क्यों नहीं सहन नहीं कर पा रहे हैं? चंदौली की आपकी जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल को यादवों ने मारा. बांदा में आपके यादव विधायक ने सांसद कृष्णा देवी शिव शंकर पटेल को गाली दी. प्रयागराज में आपके यादव कार्यकर्ता आपकी पार्टी के विधायक संदीप पटेल का विरोध कर रहे हैं और यह सब तब हो रहा था, जब आप स्वयं प्रयागराज में मौजूद थे.

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अंबेडकरनगर में भी घटेगी घटना

ओम प्रकाश राजभर ने चेतावनी देते हुए कहा, "धैर्य रखिए, जल्द ही अंबेडकरनगर में भी घटना घटेगी." उन्होंने आगे कहा, "वैसे एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से पढ़िएगा या किसी कार्यकर्ता को बोल दीजिएगा वो सुना देगा. कुर्मी बिरादरी के नेता यह जान चुके हैं कि 'यपा' यानी 'यादववादी पार्टी' में उन्हें सम्मान तो नहीं मिल सकता, उल्टा मारपीट और अपमान जरूर झेलना पड़ेगा.

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि आपको तो पता ही होगा कि 2027 में ये क्या करेंगे. मैंने तो सब कुछ पहले ही बता दिया है. बता दें कि ओम प्रकाश राजभर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी और सपा चीफ अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं.

एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है- ओपी राजभर

ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, "जान रहा हूं कि आपके समर्थकों का एक वर्ग अपनी लाठी को तेल पिला रहा है, तो दूसरा चाकू और तलवार में धार लगवा रहा है. हमें मालूम है कि पिछले लगभग 10 साल से आप हम लोगों के खिलाफ अपने मन में भरकर बैठे हो. बस सरकार बदलने का सपना देख रहे रहे हो कि किसी तरह से 'राजा बाबू' यानी आपकी सरकार बन जाए और लाल टोपी लगाकर आपके गुंडे-मवाली-माफिया थानों को कब्जा कर लें.

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