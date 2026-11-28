सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट उसे ख़ारिज कर देगा. उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आप अपने बिलायती भईया के साथ संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव से पूछा कि आपके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? आप अक्सर संविधान और आरक्षण को लेकर बड़ी-बड़ी डींग हांकते हैं मगर प्रेम छलकता है कुरान के लिए. उन्होंने कहा कि क्या आपने संविधान को कभी पूरा पढ़ा है. शेखी बघारने से फुरसत मिले तब तो पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा!

मुस्लिम आरक्षण को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना

राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने संविधान पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि धर्म के आधार पर आप तो क्या आपकी दस पुश्तें भी आरक्षण नहीं दे सकतीं. ये मैं नहीं, बाबा साहब का संविधान कह रहा है. उन्होंने कहा कि आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट बटोरने के लिए मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप देने की घोषणा कर दी.

'राहुल गांधी के साथ संविधान बदलने की कोशिश'

राजभर ने आगे लिखा- 'अरे मित्र, अब तो आपका 'पीट देगा अब्दुल' भी समझदार हो चुका है. सुनिए श्रीमान जी, हम गैर-यादव पिछड़ों और दलितों के लिए संविधान ही सबसे बड़ा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार कह चुका है कि इस देश में आरक्षण 'धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता'.

कैबिनेट मंत्री ने लिखा- "अरे अखिलेश जी, आप और आपके दिल्ली वाले फॉरेनर भइया दोनों लोग बिलायती पढ़ाई करके आए हैं. शायद इसीलिए बाबा साहेब के संविधान को समझ नहीं पा रहे आप लोग. समझेंगे कैसे? जब आप लोग कभी बाबा साहेब को ही नहीं समझ सके तो उनके बनाए संविधान को क्या खाक समझेंगे. अब तो ये शक भी पक्का होने लगा है कि सत्ता मिलने पर आप और आपके फॅारेन वाले बड़के भइया मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान को ही बदल देंगे?"

उन्होंने आगे लिखा-"अरे महाराज, इंदिरा साहनी केस पढ़ लीजिए या फिर 2024 के पश्चिम बंगाल ओबीसी मामले में कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, या आंध्र प्रदेश का मामला ही पढ़ लीजिए। माननीय कोर्ट ने हर बार साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता". आंध्र प्रदेश में तो मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की कोशिश को वहां की हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रद्द कर दिया."

सुभासपा चीफ ने आगे लिखा- "अब लग रहा है कि अपनी मंशा पूरी करने के लिए आप दोनों लोग सीधे संविधान ही बदल देने की फिराक में हैं! पूरा देश जानता है कि लूट-खसोट और भ्रष्टाचार के लिए आप और आपके इंडी गठबंधन को कैसे भी सत्ता चाहिए. वैसे भी सैकड़ों बार आप लोगों ने श्रद्धेय बाबा साहेब के संविधान को पैरों तले रौंदा है. बहुत बड़े फरेबी हैं आप लोग और ये बात गैर यादव पिछड़ा और बहुजन समाज काफी अच्छे से समझ चुका है."

उन्होंने आगे लिखा-"संविधान बचाओ-संविधान बचाओ' चिल्ला करके आप दोनों 'बड़के-छोटके भैया' धीरे से खुद ही संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं. कान खोलकर सुन लीजिए...आरक्षण में सेंध लगाना किसी के बाप की बपौती नहीं है. ये पूज्य बाबा साहेब का संविधान है. समानता और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं. संविधान बदल भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी संशोधन को टिकने ही नहीं देगी."

ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि अगर आप लोग मुस्लिमों को अलग से कोटा देंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा कहां से काटेंगे? मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर नया कोटा बनाने का मतलब है गैर-मुस्लिम ओबीसी और दलितों का हिस्सा घटाना अगर 50 प्रतिशत से ऊपर जाएंगे तो कोर्ट में खारिज हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि आप संविधान के हिमायती बनने का ढोंग करते हैं न तो बस इतना बोल दीजिए कि आपके लिए 'संविधान बड़ा है, कुरान छोटा' है हिम्मत? आपकी गंदी राजनीति को अब प्रदेश का मुस्लिम भी समझने लगा है और गैर यादव पिछड़ा के साथ बहुजन समाज भी. सत्ताइस नहीं, आपकी अगली पैदाइश में भी सपा की सरकार नहीं बन पाएगी.