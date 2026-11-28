बस्ती के श्रीश्याम बहादुर आर्य कन्या इंटर कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने पर कॉलेज प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत 18400 रुपये का ग़बन करने पर कॉलेज की कार्यवाहक प्रधानाचार्या माया कुमारी को पद से हटा दिया गया है. उनके स्थान पर वरिष्ठ शिक्षिका संतोष कुमारी को ये जिम्मेदारी दी गई है. यह कार्रवाई अभिभावक शिक्षक संघ की शिकायत पर की गई जांच के आधार पर की गई है.

ख़बर के मुताबिक बीजेपी नेता आशीष शुक्ला की ने माया कुमारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, पीटीए में गड़बड़ी, नियम विरुद्ध अध्यक्ष के चयन, एमडीएम में अनियमितता, नई नियुक्तियों के लिए एनओसी देने और निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन नहीं बनने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच के निर्देश दिए.

जाँच में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा

जिला विद्यालय निरीक्षक उदयभान वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया. जांच के दौरान पीटीए अध्यक्ष विजेंद्र पांडेय ने बताया कि विद्यालय में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है. जिसके बाद वित्तीय मामलों की जांच ऑडिटर से कराने की संस्तुति की गई. जांच अधिकारी विनय कुमार गौरव ने आठ बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट में एमडीएम, पीटीए समेत विभिन्न मदों में वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई.

जांच में सबसे महत्वपूर्ण मामला 18,400 रुपये की धनराशि का सामने आया, जिसका संतोषजनक हिसाब उपलब्ध नहीं कराया जा सका. इसके अलावा शासनादेश के विपरीत बिना कोटेशन के 20 हजार रुपये से अधिक की कमेटी बनाकर पुताई का कार्य कराने का मामला भी सामने आया. आरोप है कि विभिन्न मदों में कर्मचारियों के माध्यम से धनराशि आहरित की गई. जबकि दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान संबंधित व्यक्ति अथवा फर्म के खाते में चेक के माध्यम से किए जाने चाहिए थे.

पीटीए की धनराशि को लेकर उठे सवाल

जांच में अभिलेखों के रखरखाव में भी लापरवाही पाई गई. कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध नहीं मिले. दूसरी ओर पीटीए की धनराशि को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए. आरोपों के अनुसार, 31 अगस्त 2020 से 16 फरवरी 2026 तक छात्राओं से पीटीए यानी अभिभावक शिक्षक संघ के नाम पर प्रतिमाह 400 रुपये के हिसाब से करीब चार लाख 20 हजार 200 रुपये लिए गए, जबकि जमा धनराशि चार लाख एक हजार 800 रुपये दर्शाई गई. इस प्रकार दोनों आंकड़ों के बीच 18,400 रुपये का अंतर सामने आया.

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध संचालक अनुप कुमार कुशवाहा ने माया कुमारी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद से हटाने का आदेश जारी किया. उनके स्थान पर वरिष्ठ शिक्षिका संतोष कुमारी को नियुक्त किया गया है. यह आदेश 25 नवंबर 2026 को जारी किया गया.

इस पूरे प्रकरण ने कॉलेज की कार्यप्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं तो अब तक इनकी निगरानी क्यों नहीं हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इन गड़बड़ियों की जानकारी नहीं थी?