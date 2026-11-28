उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साढ़े तीन दशक पहले स्थापित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) बीते एक दशक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और राज्य सरकार की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों के कारण औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र तथा पूर्वांचल के औद्योगिक विकास का इंजन बनकर उभरा है. इन दशकों में गीडा की प्रगति गाथा को याद करने, वर्तमान परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और भावी निवेश-रोजगार का खाका खींचने के लिए तीन दिवसीय 37वां स्थापना दिवस समारोह 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को गीडा स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और विभिन्न इकाइयों के लोकार्पण-शिलान्यास के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये के निवेश और हजारों लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे. वे गीडा द्वारा लगाए जा रहे औद्योगिक प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का भी शुभारंभ करेंगे. इसमें एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के उत्पादों के साथ पहली बार ओडीओसी (एक जिला एक व्यंजन) योजना के उत्पादों को भी मंच मिलेगा.

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2017 के बाद बदली तस्वीर, 20 हजार करोड़ का निवेश

गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुई थी, लेकिन निवेशकों का रुझान 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजी से बढ़ा. 2017 से पहले यहां गिनती के उद्योग थे. बीते साढ़े नौ वर्षों में सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सड़क व हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार, निर्बाध बिजली आपूर्ति और उद्यमियों को दी जा रही प्रोत्साहनपरक नीतियों ने अनुकूल वातावरण तैयार किया.

सीएम योगी की गीडा विकास में व्यक्तिगत रुचि ने मजबूत औद्योगिक इको-सिस्टम विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाई. परिणामस्वरूप करीब 500 इकाइयों के लिए लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश प्राप्त हुआ, जिससे करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिला.

बड़े पूंजी निवेश में केयान इंडस्ट्रीज (1200 करोड़), पेप्सिको फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज (1100 करोड़), अंकुर उद्योग (500 करोड़), इंडिया ऑटोव्हील्स (400 करोड़), एसडी इंटरनेशनल (300 करोड़), कोका कोला फ्रेंचाइजी अमृत बॉटलर्स (करीब 800 करोड़), सीपी मिल्क एंड फूड्स/ज्ञान डेयरी (118 करोड़), तत्वा प्लास्टिक्स (105 करोड़) और कपिला कृषि उद्योग (100 करोड़) प्रमुख हैं.

ऐतिहासिक उपलब्धियां और बुनियादी ढांचा

गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल कुमार के मुताबिक, प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 88 एकड़ में उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर 2.68 एकड़ परिसर में 42.50 करोड़ रुपये की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और नाइलिट प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत हुई. धुरियापार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चौड़ी सड़कों का जाल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, सिंगल विंडो सिस्टम (निवेश मित्र पोर्टल) तथा मजबूत कानून व्यवस्था ने उद्योगों के लिए पुरानी चुनौतियां समाप्त कर दी हैं.

17,650 करोड़ के पांच बड़े एमओयू

स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पांच प्रमुख कंपनियों के साथ कुल 17,650 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे. ये निवेश हरित ऊर्जा, दवा निर्माण, धातु प्रसंस्करण, आसवनी और मत्स्य आहार क्षेत्रों में होंगे, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

एमओयू विवरण:

एक्मे (ACME) – ग्रीन अमोनिया परियोजना: 16,000 करोड़ रुपये

सिम्बायोटिक थेराप्यूटिक्स प्रा. लि. – दवा निर्माण: 500 करोड़ रुपये

आर्बिट ग्रुप – आयरन/स्टील/एल्युमीनियम व्हील रोलिंग: 500 करोड़ रुपये

एसआर मदर्स नेचर डिस्टिलरीज – आसवनी: 500 करोड़ रुपये

दीपक नेक्सजेन फीड्स प्रा. लि. – मत्स्य आहार: 150 करोड़ रुपये

ग्रीन अमोनिया परियोजना पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ईंधन लक्ष्यों को मदद करेगी. आसवनी से गन्ना-अनाज उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, जबकि मत्स्य आहार इकाई पूर्वांचल के बढ़ते मत्स्य पालन व्यवसाय को स्थानीय स्तर पर सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी.

श्रमिकों के लिए आधुनिक लेबर डॉर्मिटरी

गीडा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर सुधारने और सुरक्षित-किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सेक्टर-15 में लेबर डॉर्मिटरी का निर्माण प्रस्तावित है. करीब 3.42 करोड़ रुपये की इस परियोजना का शिलान्यास भी 29 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

साइट कार्यालय परिसर में उत्तर दिशा की ओर लगभग 693 वर्ग मीटर भूमि पर जी+2 संरचना का भवन बनेगा. इसमें आरामदायक बेड, आधुनिक कम्युनिटी किचन, कॉमन डाइनिंग हॉल, शुद्ध पेयजल, शौचालय-स्नानघर, महिला-पुरुष के अलग-अलग आवासीय खंड, मेडिकल/फर्स्ट-एड रूम, मनोरंजन व्यवस्था तथा सीसीटीवी व सुरक्षाकर्मी होंगे. निर्माण गीडा के संसाधनों से होगा और संचालन पीपीपी मॉडल पर करने की योजना है. इससे बाहरी कामगारों को सुविधा मिलेगी और उद्यमियों को वर्ष भर कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध हो सकेगी.

गीडा सीईओ विशाल कुमार के अनुसार, स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से अब तक की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा नए निवेशकों को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से रूबरू कराया जाएगा. तीन दिनों तक तकनीकी सत्र, उद्यमी संवाद और औद्योगिक प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रहेंगे, जो पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होंगे.

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