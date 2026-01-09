हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya News: अयोध्या धाम में नॉनवेज खाना बेचने पर लगा बैन, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा

Ayodhya News: अयोध्या धाम में नॉनवेज खाना बेचने पर लगा बैन, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा

Ayodhya News: अयोध्या धाम की पवित्रता बरकरार रखने के उद्देश्य से अब नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, यह प्रतिबंध 8 जनवरी से लागू हो गया है. नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

By : विवेक राय | Updated at : 09 Jan 2026 07:59 PM (IST)
उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा ने निर्णय लिया है, अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. बताते चलें कि यह प्रतिबंध केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा.

दरअसल, अयोध्या धाम में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है. 8 जनवरी से प्रतिबंध लागू हो गया है. अब ऑनलाइन नॉनवेज बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा. परिक्रमा मार्ग में भी नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा. होटल, ढाबा और होम-स्टे पर भी ये नियम लागू होगा. सहायक खाद्य आयुक्त की तरफ से सभी प्रतिष्ठानों को आदेश जारी किया गया. उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त होने की चेतावनी दी गई है. इसकी नियमित मॉनिटरिंग होगी और शिकायतों पर तुरंत एक्शन होगा.

नॉनवेज बिक्री की मिल रहीं थी शिकायतें

बताया गया कि कुछ ऐसी शिकायतें पयर्टकों की ओर से आ रही थीं कि गेस्‍ट हाउस वगैरह में नॉनवेज परोसा जा रहा था. साथ ही ऑनलाइन डिलिवरी का भी मामला सामने आया था. प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है.

राम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में नॉनवेज डिलीवरी पर रोक

इस संबंध में सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने कहा, "राम मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में नॉनवेज की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम-स्टे इसका पालन नहीं कर रहे थे." इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब राम मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है.

सहायक खाद्य आयुक्त ने यह भी कहा है कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई है. प्रशासन इस आदेश का सख्ती से पालन कराएगा. साथ ही इसकी नियमित मॉनीटरिंग की जाएगी. यदि कोई नियम तोड़ता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 09 Jan 2026 07:19 PM (IST)
