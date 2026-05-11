नोएडा में पिज्जा बनाते समय थूकने लगा युवक, वीडियो वायरल होने पर पुलिस किया गिरफ्तार

नोएडा में एक पिज्जा दुकान से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां पिज्जा तैयार करने के दौरान एक कर्मचारी द्वारा कथित रूप से उस पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में नाराजगी फैल गई और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने सोमवार (11 मई) को इस मामले की जानकारी दी.

सेक्टर-22 स्थित एक पिज्जा आउटलेट की वीडियो वायरल

पुलिस के मुताबिक, यह घटना थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-22 स्थित एक पिज्जा आउटलेट की है. थाना सेक्टर-24 के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि 10 मई की शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आउटलेट में काम करने वाला कर्मचारी पिज्जा बनाते समय अनुचित हरकत करता दिखाई दे रहा था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की.

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घटना को लेकर कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान मुजम्मिल (30) पुत्र साकिर निवासी ग्राम गिझौड़ के रूप में की. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

घटना को लेकर कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई. विरोध दर्ज कराने के लिए कई लोग थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो की सत्यता समेत अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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