नोएडा हिंसा और प्रदर्शन पर सीएम योगी का पहला बयान, श्रमिकों को दिया ये आश्वासन
Muzaffarnagar News In Hindi: मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण के 33 फीसदी किए जाने पर कहा कि 33 फीसदी सीट बढाने का प्रस्ताव आ रहा है.ये समय की आवश्यकता है. इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
- किसानों और मजदूरों को डबल इंजन सरकार का आश्वासन दिया.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुज्जफरनगर पहुंचे. यहां महर्षि शुकदेव की भूमि शुक्रतीर्थ में उन्होंने 951 करोड़ की 423 परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने नोएडा में चल रहे श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहने की बात की है. साथ ही कहा कि ऐसे तत्वों से सावधान रहें. साथ ही मजदूरों को भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण के 33 फीसदी किए जाने पर कहा कि 33 फीसदी सीट बढाने का प्रस्ताव आ रहा है.ये समय की आवश्यकता है. इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. पुरुषों की सीट पुरुषों को मिलनी है, महिलाओं के लिए नयी सीट आएगी. एक नया नेतृत्व मिलेगा,जब समाज मिलकर आगे बढेगा.
9 लाख नौकरियों का दावा
सीएम योगी ने कहा कि विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार दे रहा है. बोले हमने 9 लाख नौकरियां दी हैं, सुरक्षा का माहौल बनाया है. नए निवेश हो रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है.आगाह करते हुए कहा कि जाति=पाती में नहीं बंटना है. हम जब भी बंटे थे तो कटे थे. आज यूपी दंगा-माफिया-कर्फ्यू मुक्त है. बोले कि माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में होगी. बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करनेवालों की इस धरती पर जगह नहीं होगी.
मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया कि मुगल काल में भी उन्होंने भारत की धार्मिक विरासत का संरक्षण किया. काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर भी अहिल्याबाई होल्कर जी ने ही बनवाया था.
किसानों को मदद का दिलाया विश्वास
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसानों-अन्नदाताओं को भरोसा देता हूं कि बीमा का लाभ मिलेगा, अतिरिक्त राहत भी मिलनी चाहिए. ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है.
प्रदेश और केंद्र सरकार का मॉडल याद दिलाया
सीम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और सेवा का मॉडल खड़ा कर रही है. कुछ लोग शांति और समृद्धि को रोकने के लिए अशांति फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं. सीएम ने पूछा- क्या पाकिस्तान, ईरान, दुबई, कतर, इराक या यूरोप में भी इस प्रकार की सुखद अनुभूति होती है? नहीं. प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 145 करोड़ का भारत सुरक्षित है.
इस दौरान कोरोना काल में श्रमिकों को गाड़ियों से घर पहुंचाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी रही.
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Source: IOCL