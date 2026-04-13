दरी बिछाने वाले बयान पर अखिलेश की टिप्पणी से भड़के ब्रजेश, कहा- हिंदुओं से दूर चले गए हैं कि...

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदरी बिछाने वाले बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी से भड़के ब्रजेश पाठक, कहा- हिंदुओं से इतने दूर चले गए हैं कि...

दरी बिछाने वाले बयान पर अखिलेश यादव की टिप्पणी से भड़के ब्रजेश पाठक, कहा- हिंदुओं से इतने दूर चले गए हैं कि...

UP Politics: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा चीफ हिन्दुओं से दूर चले गए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 13 Apr 2026 04:17 PM (IST)
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  • उपमुख्यमंत्री पाठक ने दरी बिछाने वाले बयान पर पलटवार किया.
  • उन्होंने अखिलेश यादव पर वंशानुक्रम से सत्ता पाने का आरोप लगाया.
  • पाठक ने सपा पर तुष्टिकरण और समाज बांटने का आरोप लगाया.
  • उन्होंने सपा के PDA फॉर्मूले को भी कठघरे में खड़ा किया.

उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है और नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार आगे बढ़ रही है. मामला दरी वाले बयान से शुरू होकर अब कई दौर की प्रतिक्रिया तक पहुंच गया है. सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एबीपी न्यूज़ को दिए साक्षात्कार के दौरान दरी को लेकर बयान दिया था.

एबीपी न्यूज़ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, अब्दुल कब तक समाजवादी पार्टी की दरी बिछाने का काम करेगा. इस पर उनसे सवाल किया गया कि अब्दुल के लिए भाजपा भी तो कुछ नहीं कर रही है.

इस पर ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया था कि छह प्रतिशत वाले बीस प्रतिशत से दरी बिछवाएंगे. बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अब्दुल के हाथ में आप लोग कापी किताब क्यों नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर उस पर बुलडोजर चलाने का काम करती है.

ब्रजेश पाठक के इसी बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि हार की हताशा भाषा को बिगाड़ देती है और यह दरी बिछाने का अनुभव बोल रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि जो पहले कहीं और दरी बिछाते थे, अब यहां आकर भी उस लायक नहीं बचे हैं और उन्हें ही सपाट करके दरी बना दिया गया जिस पर चलकर लोग आगे बढ़ गए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे बयानों पर वह क्रोध नहीं करेंगे बल्कि सहानुभूति रखते हैं क्योंकि संबंधित नेता आजकल असंतुलित नजर आ रहे हैं.

अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि बिना जमीनी संघर्ष के वंशानुक्रम से सत्ता में आने वाले लोग आम परिवार से निकलकर सामाजिक जीवन में काम करते हुए पहचान बनाना कितना कठिन होता है. उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष और अनुशासन को दरी बिछाना कहा जा रहा है, वह अपरिपक्व राजनीतिक समझ को दर्शाता है.

ब्रजेश पाठक ने आगे आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा.

'वो दूसरों पर उंगली ना उठाएं, जो...'

बीजेपी नेता ने लिखा कि बिना जमीनी संघर्ष के राज परंपरा की तरह वंशानुक्रम में सत्ताधीश बनकर करियर की शुरुआत करने वाले क्या जानें कि एक साधारण परिवार से निकलकर सामाजिक जीवन में काम करते हुए पहचान बनाना कितना कठिन होता है. जिस संघर्ष और अनुशासन को आप दरी बिछाकर आगे बढ़ना कह रहे हैं, वह आपकी प्रतिक्रियावादी अपरिपक्व राजनीतिक समझ को दर्शाता है. दरअसल आप तुष्टिकरण की अंधी राजनीति में हिंदुओं से इतने दूर चले गए हैं कि आप दीपावली मनाने का भी विरोध करने लगे और ईद पर मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं. इसलिए कह रहा हूं कि वो दूसरों पर उंगली ना उठाएं, जो समाज को बांटकर राजनीति करते हैं.

उन्होंने लिखा कि श्रीरामचरितमानस मानस को पैर से कुचलकर जलाने वाले नेता भी आपकी ही पार्टी के थे और आप चले हैं हमें सनातन पर बोध कराने. उत्तर प्रदेश ने आपकी सरकार में वही भी समय भी देखा है जब कानून व्यवस्था कराह रही थी, दलितों कमजोरों का शोषण हो रहा था. भ्रष्टाचार आम बात थी और सरकार एक परिवार और एक समुदाय एक जाति तक ही सीमित थी.

सपा के पीडीए फॉर्मूले पर ब्रजेश ने कहा कि जहां तक बात आपके PDA की है तो हम बताते हैं उसकी परिभाषा P पिछड़ा क्या इसकी परिभाषा में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पिछड़े नेता स्व बाबू कल्याण सिंह की अंत्येष्टि में जाना था या नहीं. D दलित पूज्य बाबा साहब आंबेडकर जी जिनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने पंचतीर्थ बनाए, उन महान समाज सुधारक बाबा साहब पर जब आजम खान ने टिप्पणी करते हुए उन्हें प्रोपर्टी कब्जाने वाला कहा था तब आपने विरोध किया था या फिर आज आजम खान को सपा से बाहर करने का माद्दा रखते हैं नहीं क्योंकि आप सच मायने में तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं. A अल्पसंख्यक जिसमें जैन पारसी सिख इनके लिए कोई स्थान नहीं है सिर्फ एक ही समुदाय है.

'पिछड़ों का सम्मान भाजपा करती है OBC कमीशन बनाकर'

उन्होंने लिखा कि पिछड़ों का सम्मान भाजपा करती है OBC कमीशन बनाकर. दलितों का सम्मान मेरी पार्टी भाजपा करती है, दो बार दलित राष्ट्रपति बनाकर. अल्पसंख्यकों का सम्मान भाजपा करती है APJ कलाम जी को राष्ट्रपति बनाकर. आज वही उत्तर प्रदेश लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.

डिप्टी सीएम ने लिखा कि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है. जमीन पर बदलाव साफ दिख रहा है. अफवाहों से सच नहीं बदला करते और दुष्प्रचार से विकास नहीं होते. हमारा फोकस साफ है काम करना लोगों की सेवा करना और उनके विश्वास पर खरा उतरना. बाकी तो फैसला जनता करती ही है और अब जनता आपको बहुत अच्छी तरह से समझती है.

Published at : 13 Apr 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Bjp Up Politics Brajesh Pathak
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