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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में एक दर्जन के करीब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

नोएडा में एक दर्जन के करीब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

धमकी की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से स्कूलों के विभिन्न हिस्सों की जांच कराई गई. इसके साथ ही एंटी-सबोटाज चेकिंग टीम और फायर ब्रिगेड को भी सुरक्षा जांच में लगाया गया.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 12 Oct 2026 02:17 PM (IST)
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गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों को सोमवार, 12 अक्टूबर को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. नोएडा में धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया. सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित स्कूलों में तत्काल जांच अभियान शुरू किया गया. बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड, एंटी-सबोटाज चेकिंग टीम और फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर भेजकर स्कूल परिसरों की सघन तलाशी ली गई.

शुरुआती जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया है. जानकारी के मुताबिक, नोएडा के करीब एक दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना है. इनमें सेक्टर-16 स्थित एपीजे स्कूल, स्टेप बाय स्टेप और डीपीएस जीबीएन समेत अन्य स्कूल शामिल बताए जा रहे हैं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच चिंता का माहौल बन गया. एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों ने बच्चों को घर भेजना भी शुरू कर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचाव किया जा सके.

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गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर को स्कूलों को ई-मेल के माध्यम से बम की धमकी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद संबंधित थानों की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से स्कूलों के विभिन्न हिस्सों की जांच कराई गई. इसके साथ ही एंटी-सबोटाज चेकिंग टीम और फायर ब्रिगेड को भी सुरक्षा जांच में लगाया गया. पुलिस की टीमें स्कूल परिसरों में सतर्कता के साथ तलाशी अभियान चला रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक, अब तक की जांच में कोई ऐसी वस्तु या तथ्य नहीं मिला है, जिससे किसी वास्तविक खतरे की पुष्टि होती हो.

हालांकि, धमकी को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जा रही है. स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजने के मामले में साइबर टीम भी जांच में जुट गई है. पुलिस ई-मेल से संबंधित तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, ताकि धमकी भेजने वाले व्यक्ति या स्रोत के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. फिलहाल जांच पूरी होने से पहले धमकी के पीछे की मंशा को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है तथा संबंधित स्कूलों में सुरक्षा जांच सुनिश्चित की जा रही है. पुलिस ने आम लोगों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें. किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें. पुलिस का कहना है कि मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और ई-मेल की तकनीकी जांच के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

Input By : IANS
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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 12 Oct 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS
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