उत्तराखंड से गणेश गोदियाल समेत सैकड़ों लोग दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस मार्च में होंगे शामिल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमा्र के विरोध में कांग्रेस आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने जा रही है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर ये मार्च का आह्वान किया गया है. जिसमें सभी लोगों को शामिल होने की अपील की गई है. कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है कि जब तक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा नहीं होगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

सोमवार दोपहर कांग्रेस का ये मार्च होना है. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 14 बार चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें भरोसे में नहीं लिया जा रहा. SIR के नाम पर फॉर्म-6 में बदलाव और वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए.

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कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया को तुरंत भंग करने और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पूरे देश में करोड़ों लोग सड़कों पर हैं लेकिन, दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है. इंटरनेट बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद हैं, देहरादून-दिल्ली जनशताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पैलेट गन और डिटेंशन की कार्रवाई हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट तक आज कांग्रेस का मार्च

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर हम सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र और संविधान का प्रहरी है. ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. हम उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हैं.

उत्तराखंड से भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं. कांग्रेस ने कहा है कि ये जनक्रांति है और धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब ज्ञानेश कुमार को भी जाना होगा. बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के लिए पहुंच चुके हैं.

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