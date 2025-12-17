हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: चलती कार में लगी भीषण आग, बाहर नहीं निकल पाए पेंट व्यवसायी, जिंदा जलकर मौत

नोएडा: चलती कार में लगी भीषण आग, बाहर नहीं निकल पाए पेंट व्यवसायी, जिंदा जलकर मौत

Noida News: नोएडा के सेक्टर-113 में चलती कार में अचानक आग लगने से पेंट व्यवसायी राजकुमार सिंघल की मौत हो गई. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और ज्वलनशील पदार्थों के कारणों की पुष्टि कर रही है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 17 Dec 2025 03:01 PM (IST)
नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र अंतर्गत सोरखा गांव के पास सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जब चलती कार में अचानक आग लग गई. इस भीषण हादसे में कार सवार पेंट व्यवसायी की जलकर मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक कार पूरी तरह आग की चपेट में आ चुकी थी.

मृतक और हादसे का हाल

नोएडा थाना सेक्टर-113 पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान राजकुमार सिंघल (46 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पेंट बेचने का व्यवसाय करते थे. बताया गया कि राजकुमार सिंघल सोमवार देर रात अपनी कार से परथला चौक की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सोरखा गांव के पास उनकी कार में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को संभलने या कार से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और वह वाहन के भीतर ही फंस गए.

स्थानीय लोगों और दमकल की कोशिशें

वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और कार से राजकुमार सिंघल को बाहर निकाला गया, हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस जांच और सावधानी की अपील

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि मृतक की कार में पेंट से संबंधित ज्वलनशील पदार्थ, संभवत थिनर या अन्य केमिकल रखा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि किसी तकनीकी खराबी या चिंगारी के कारण इन ज्वलनशील पदार्थों में आग लग गई, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

कार में आग लगने के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ज्वलनशील पदार्थों को वाहन में रखते समय विशेष सावधानी बरतें, ताकि इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके.

Published at : 17 Dec 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Fire Accident Noida Car Fire Noida Police UP NEWS NOIDA NEWS
