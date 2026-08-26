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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में बर्थडे के बहाने बुलाकर हत्या, पार्क में पड़ा मिला शव

नोएडा में बर्थडे के बहाने बुलाकर हत्या, पार्क में पड़ा मिला शव

नोएडा में एक 13 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया है. आरोप हैं कि उसके दोस्त जन्मदिन के बहाने उसे बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसका शव पार्क में पड़ा मिला.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 26 Aug 2026 09:16 AM (IST)
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नोएडा में रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां सेक्टर-20 में रहने वाले 13 साल के आयुष शुक्ला उर्फ हैप्पी को उसके साथी बर्थडे पार्टी के बहाने घर से बुलाकर ले गए और बेरहमी से हत्या कर शव को सेक्टर-54 के पार्क में फेंक दिया. 

17 अगस्त से लापता आयुष का शव मिलने के बाद पोस्टमॉर्टम हाउस पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. आयुष, बहनों का अकेला भाई था, बहनें बार-बार यही सवाल कर रही हैं कि आखिर भगवान ने उनके भाई को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया.  परिवार का सीधा आरोप है कि शिकायत के बावजूद दो थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और समय रहते कार्रवाई नहीं की.

मृतक आयुष की मां योगमाया ने बताया कि उनके बेटे को बर्थडे के बहाने उसके साथी बुलाकर ले गए थे और मेरे बच्चे को मार दिया. परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बहनों और मां का रो-रोकर बुरा हाल है. 

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बर्थडे के बहाने बुलाकर ले गए थे दोस्त

परिजनों के अनुसार, 17 अगस्त को दोस्त आयुष को बर्थडे का झांसा देकर ले गए थे. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. मां का आरोप है कि वे सेक्टर-12/22 चौकी और सेक्टर-24 व सेक्टर-20 थाने के चक्कर काटती रही लेकिन, पुलिस ने नशा उतरने की बात कहकर और सीमा विवाद बताकर चार दिनों तक गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की. 

21 अगस्त को सेक्टर-54 के पार्क में शव मिला, जिसकी शिनाख्त पोस्टमॉर्टम हाउस में हाथ में बंधे कलावा/धागे से मां ने की. बहनों का इकलौता भाई छिन जाने से गुस्साए परिजनों ने पोस्टमॉर्टम हाउस पर आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया.

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. वहीं, किशोर के शव के पोस्टमॉर्टम में शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है. मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है.  

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 26 Aug 2026 09:16 AM (IST)
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