समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को ईडी मामले में जमानत मिलने के बाद बुधवार (18 नवंबर) देर शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए. इस मौके पर उनकी मुंहबोली बेटी एकता कौशिक ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, "सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता."

आजम खान की रिहाई के बाद गाजियाबाद में प्रतिक्रिया देते हुए एकता कौशिक ने कहा, "मुझे लगता है कि न्यायपालिका से जो इंसाफ हमें मिला है, पहले भी मिला और आगे भी मिलता रहेगा. यह जितने भी बेबुनियाद इल्जाम आजम खान साहब पर और उनके पूरे परिवार पर जिस तरीके से लगाए गए हैं, वो एक षड्यंत्र और साजिश के तहत लगाए गए हैं और ज्यादा दिन नहीं चलेगा."

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड चुनाव 2027: BJP में टिकट की राह नहीं होगी आसान, इन कसौटियों पर उतरना होगा खरा

कौन हैं एकता कौशिक ?

एकता कौशिक गाजियाबाद निवासी हैं और इने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का बेहद करीबी माना जाता है. आजम खान एकता को अपनी मुंहबोली बेटी कहते हैं. एकता कौशिक की पहचान आजम खान के बेटे अदीब आजम की दोस्त के रूप में हुई थी,दोनों नोएडा फिल्म सिटी में कोर्स कर रहे थे. इसके बाद वह धीरे-धीरे आजम खान और उनकी पत्नी तन्जीन फातिमा के भी करीब आ गईं.

View this post on Instagram A post shared by Asian News International (@ani_trending)

आजम खान और उनकी पत्नी जब अस्पताल में भर्ती थे तो एकता ने उनकी देखभाल की थी. आजम खान कई बार उन्हें बेटी का दर्जा दे चुके हैं. इसके साथ ही एकता कौशिक पहली बार सितंबर 2023 में चर्चा में आयीं, जब गाजियाबाद स्थित उनके घर में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम को जमानत

आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इसके बाद बुधवार (18 नवंबर) को उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया. ईडी ने उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया था. जिसके खिलाफ आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए थे. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में तेजी से फैसला लेने के निर्देश दिए थे.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बातचीत कब होगी शुरू? अखिलेश यादव ने बताई 'तारीख'