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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवीकेंड पर नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान, कैंची धाम सहित इन मार्गों पर टैक्सी-दोपहिया वाहनों पर रोक

वीकेंड पर नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान, कैंची धाम सहित इन मार्गों पर टैक्सी-दोपहिया वाहनों पर रोक

Nainital News In Hindi: नैनीताल जिले में पर्यटकों को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक एवं डायवर्जन प्लान लागू किया है, जिसमें इन जगहों पर वाहनों को डायवर्ट कर वाया रामगढ़-मुक्तेश्वर मार्ग से भेजा जाएगा.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 19 Jun 2026 05:55 PM (IST)
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नैनीताल जिले में वीकेंड के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक एवं डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह व्यवस्था प्रत्येक शनिवार और रविवार को कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में सुगम यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की जाएगी. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और जाम की स्थिति से बचा जा सके.

जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार, अल्मोड़ा और रानीखेत से हल्द्वानी की ओर आने वाले भारी वाहनों को क्वारब और खैरना से डायवर्ट कर वाया रामगढ़-मुक्तेश्वर मार्ग से भेजा जाएगा. इस निर्णय से कैंची धाम और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रखा जाएगा विशेष नियंत्रण

वहीं हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर भी विशेष नियंत्रण रखा जाएगा. आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों को भवाली मस्जिद तिराहा पर रोका जा सकता है या फिर यातायात की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा. इससे मुख्य मार्गों पर अनावश्यक भीड़ को रोका जा सकेगा.

भीमताल मार्ग से कैंची धाम आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. ऐसे सभी निजी वाहनों को विकास भवन पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा. यहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा, जिससे मंदिर क्षेत्र में वाहनों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. इसी प्रकार नैनीताल-गेठिया मार्ग से आने वाले पर्यटकों के निजी वाहनों को भवाली सैनेटोरियम पार्किंग में पार्क कराया जाएगा. यहां से भी शटल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे श्रद्धालु आसानी से कैंची धाम पहुंच सकें.

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वीकेंड पर कैची धाम में टैक्सी और दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि वीकेंड के दौरान कैंची धाम क्षेत्र में टैक्सी और दोपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे सभी वाहनों को सैनेटोरियम पार्किंग में ही रोका जाएगा और यात्रियों को शटल सेवा के माध्यम से आगे भेजा जाएगा. इससे मंदिर क्षेत्र में भीड़ और अव्यवस्था को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा.

पुलिस प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान की जानकारी अवश्य लें और यातायात नियमों का पालन करें. साथ ही, यातायात पुलिस का सहयोग करें ताकि सभी के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित की जा सके. यह विशेष ट्रैफिक प्लान वीकेंड पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे नैनीताल जिले के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी.

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Published at : 19 Jun 2026 05:55 PM (IST)
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