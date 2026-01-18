रामनगर में सड़क से शख्स को जंगल उठाकर ले गया बाघ, अधखाया शव मिला, इलाके में हड़कंप

रामनगर में बाघ के हमले से एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत नया बायपास पुल के पास बाघ ने देर शाम एक व्यक्ति पर हमला कर दिया. बाघ व्यक्ति को सड़क से उठाकर जंगल के भीतर घसीट ले गया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही रामनगर वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि अंधेरा अधिक होने के कारण रात में सर्च अभियान को सुरक्षा की दृष्टि से रोकना पड़ा. वन विभाग की टीम ने रातभर इलाके की निगरानी की और सुबह तड़के एक बार फिर सघन सर्च अभियान शुरू किया गया.

जंगल से बरामद किया गया अधखाया शव

सुबह फायरिंग और बम-पटाखों की आवाज के बीच वन कर्मियों ने बाघ के पगचिह्नों का पीछा करते हुए करीब दो किलोमीटर अंदर जंगल में तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान जंगल के भीतर व्यक्ति का अधखाया शव बरामद किया गया. वन विभाग के अनुसार शव के रूप में केवल सिर बरामद हुआ है, जबकि शेष शरीर के अंगों को बाघ खा चुका था.

सड़क से शख्स को उठा ले गया था बाघ

घटना की जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि यह हमला देर शाम हुआ था, जब बाघ व्यक्ति को सड़क से उठाकर जंगल के अंदर ले गया. उन्होंने बताया कि रात में लगातार सर्च किया गया, लेकिन अंधेरा बढ़ने के कारण अभियान रोकना पड़ा. सुबह दोबारा सर्च के दौरान शव बरामद कर लिया गया है.

मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त

एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और डीएनए सैंपलिंग कराई जाएगी, जिससे मृतक की शिनाख्त की जा सके. वन विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और आसपास के गांवों के लोगों को जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है.

गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर वन प्रभाग और आसपास के क्षेत्रों में बीते एक महीने के भीतर बाघों के हमलों में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है और मानव-वन्यजीव संघर्ष वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.