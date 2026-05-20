उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मंगलवार दोपहर एक कथित तांत्रिक को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर तंत्र क्रियाओं के नाम पर महिलाओं को बहला-फुसलाकर उनके साथ अनैतिक संबंध बनाने और धन उगाही करने के गंभीर आरोप हैं. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा और तंत्र क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी बरामद की है.

आरोपी तांत्रिक क्रियाओं के बहाने करता था महिला का शोषण

जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय शहजाद के खिलाफ हाल ही में एक महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. महिला का आरोप था कि आरोपी तांत्रिक क्रियाओं और झाड़-फूंक के बहाने उसे अपने प्रभाव में लेकर उसका शोषण करता रहा. मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी.

मंगलवार को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि आरोपी शहजाद संधावली बाईपास कट के पास फरार होने की फिराक में घूम रहा है. सूचना मिलते ही नई मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी और आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा. आरोप है कि इस दौरान शहजाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा.

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आरोपी स्थान बदलकर महिलाओं को जाल में फंसाता था

पुलिस ने घायल आरोपी को हिरासत में लेकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. अधिकारियों के अनुसार आरोपी लगातार स्थान बदलकर तंत्र क्रियाओं के नाम पर भोली-भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और उनसे धन उगाही भी करता था. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है.

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