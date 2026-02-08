मुजफ्फरनगर में स्कूल छात्राओं से छेड़छाड़, सिरफिरा करता था आपत्तिजनक हरकतें, हुआ एक्शन

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे सिरफिरे मनचले को गिरफ्तार किया है जो स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक हरकते करता था. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मनचले को गिरफ्तार कर अच्छे से सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस सिरफिरे अभियुक्त के पास से 5 किलो गांजा भी बरामद किया है. जिसके चलते अब पुलिस इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगालने में जुट गई है.

नाबालिग छात्राओं के साथ करता था छेड़छाड़

मामला कोतवाली बुढ़ाना क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे में समाज को शर्मसार करने वाली एक सिरफिरे की करतूत सामने आई है. आरोप है कि ये सिरफिरा दिव्यांग व्यक्ति सरफराज उर्फ मोनू कस्बे में ही एक दुकान पर ट्रैक्टर मिस्त्री का काम करता है और इसकी दुकान के पास ही एक प्राइवेट स्कूल है, जहां स्कूल की आती-जाती नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये सिरफिरा आपत्तिजनक हरकत करता था.

इसकी शिकायत जब एक छात्रा ने अपने घर पर की तो परिजनों द्वारा छात्रा को थाने ले जाया गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई. जिस पर पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तारी कर लिया.

पुलिस ने शनिवार (7 फरवरी) को कांधला मार्ग से चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद जांच में आरोपी के पास से 5 किलो गांजा भी बरामद किया गया. पुलिस ने आरोपी को अच्छे से सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है. आलाधिकारियों का कहना है कि पुलिस अब इस अभियुक्त के अपराधिक इतिहास को भी खंगालने में जुट गई है ताकि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त करवाई की जा सके.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी से 5 किलो गांजा किया बरामद

मामले के बार में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कल दिनांक 6 फरवरी को थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज कस्बा में पुलिस फोर्स कांधला मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे. उसी दौरान देर शाम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में विज्ञाना की ओर जा रहा है. इस सूचना पर चौकी प्रभारी तुरंत फोर्स लेकर वहां पहुंचे. उस व्यक्ति को चेक किया गया तो उस व्यक्ति के झोले में कुछ संदिग्ध मादक पदार्थ दिखाई दिया.

इस सूचना पर इंचार्ज ने क्षेत्राधिकार को फोन कर बताया गया. मैं स्वयं वहां पर गया, तो उसकी तलाशी में देखा तो 5 किलो गांजा आरोपी से बरामद किया गया. उसकी ऑपरेशन सवेरा के तहत गिरफ्तार कर थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. पूछताछ में उसने अपना नाम सरताज उर्फ मोनू पुत्र बाबू जो कस्बा बुढाना का रहने वाला है. उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है. जांच पर वैधानिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.