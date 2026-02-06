मुजफ्फरनगर: हिन्दू वेश-भूषा में घूम रहे 6 संदिग्ध गिरफ्तार, मोर पंख, भभूत सहित कई सामान बरामद

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में थाना ककरौली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हिन्दू वेश-भूषा धारण कर फर्जी आधार कार्ड के सहारे घूम रहे 6 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड समेत धार्मिक चिह्नों और चंदा वसूली से जुड़ा भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है.



यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी भोपा देववृत्त वाजपेई और थानाध्यक्ष ककरौली जोगिन्द्र सिंह के नेतृत्व में की गई.

साधु-संतों की वेशभूषा में घूम रहे थे आरोपी

पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग हिन्दू साधु-संतों के वेश में क्षेत्र में घूम रहे हैं. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया. इससे पहले इसी गिरोह के एक अन्य सदस्य को 4 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

पूछताछ में हुआ चौकाने वाला खुलासा

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शकील, शौकीन, इकबाल, सजील, अय्युब और हनीश के रूप में हुई है. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी नाम-पते और नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 फर्जी आधार कार्ड, लोहे की चेन, सारंगी, डमरू, खंजड़ी, कलावा, चंदे की रसीदें, मोर पंख की छड़ी, पीतल का कड़ा, कपड़े, अहदनामे और भभूत सहित अन्य सामान बरामद किया है.

आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ थाना ककरौली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक सचिन चौधरी, देवकी नन्दन, दिनेश सिंह सहित थाना ककरौली पुलिस टीम शामिल रहे. फिलहाल मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से साधु का वेश धारण कर भिक्षावृत्ति करने वालों के लिए सख्त संदेश देने का काम किया है.

ये भी पढ़ें: Bahraich News: घाघरा नदी पर बना 'संजय सेतु' दो महीने तक रहेगा बंद! गोंडा समेत इन जिलों के लोग होंगे प्रभावित